Video: dormía en un hotel, se despertó para ir al baño y se encontró con algo insólito e inesperado

Al momento de viajar a un país desconocido, muchas personas experimentan ansiedad, emoción y alegría… sentimientos normales que acompañan el hecho de emprender una nueva aventura. Durante estas escapadas -ya sean por trabajo o placer- los turistas evitan pensar qué podría salir mal para evitar pasar un mal momento. Sin embargo, no todas las experiencias son iguales y, en algunos casos, ocurren hechos escalofriantes que hacen que los viajeros replanteen algunas de sus prácticas.

Tal es el caso de un periodista gastronómico español que vivió momentos estremecedores durante su estadía en un hotel de Bélgica. Según su “storytime” en la red social asiática de videos, el cual ya cuenta con más de 63.500 reproducciones, Pedro Mardones experimentó un profundo temor al encontrarse a un hombre semidesnudo en el baño de su habitación.

“¿Te imaginas encontrarte con un desconocido a medianoche, desnudo, en la habitación de tu hotel? Porque eso me pasó a mí, hace dos noches, en mi hotel de Bruselas”, comenzó el comunicador en su posteo de TikTok.

Mardones es conductor de un programa de televisión culinario transmitido por la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). Asimismo, el reportero cuenta con un canal de Youtube y diversos proyectos en los que su pasión por la gastronomía y los viajes confluyen. Por este motivo, el periodista acostumbra a visitar ciudades turísticas y escondidas de todo el mundo.

Hace una semana, el oriundo del municipio de Treviana se encontraba paseando por las calles de Bélgica en búsqueda de comida para llevar a su hotel. Una vez que llegó al alojamiento, decidió que era momento de descansar y se acostó a las 12:30. Pero, unos 40 minutos más tarde, su descanso se vio interrumpido por su necesidad de ir al baño.

Cuando se dirige a esa habitación, tuvo una experiencia “surreal”, pues se encontró con un desconocido semidesnudo de la cintura para abajo. Al pensar que todo se trataba de un mal sueño, Mardones relató que se pinchó la cara para verificar que estaba despierto e, incluso, observó la mesa del cuarto para constatar si la comida que compró seguía allí.

Tras concluir que, en efecto, estaba despierto y que había alguien más con él en el baño, intentó explicarle con temor que aquella era su habitación. “Excuse me. It’s my room. Le dije, porque además tampoco es que el inglés a mí se me dé muy bien”, continuó. Para su mala suerte, el hombre no le respondió y simplemente se dirigió hasta la cama y se acostó.

Pedro Mardones es conductor de un programa de televisión culinario transmitido por la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). Foto: Gentileza

Entonces, el periodista llamó a la recepción para contarles lo sucedido y, en primera instancia, el personal del alojamiento le dijo que él era responsable de a quiénes dejaba entrar a la habitación. Sin embargo, Mardones les aclaró la situación una vez más y allí acudieron en su ayuda.

Luego de que el recepcionista “que por suerte hablaba español” -aclara Mardones- se comunicara con el extraño, lo tapara con una toalla y lo sacara de la habitación, el periodista fue informado de que se trataba de un turista ruso cuya habitación estaba a dos puertas de la suya.

Momentos después, personal del hotel le trajo ropa de cama y toallas limpias para que el español pudiera descansar, lo cual le resultó un tanto complicado, ya que se desveló varias veces. En lo que respecta a cómo entró el desconocido a su cuarto, Mardones cree que debe haber dejado entreabierta su puerta, por lo que el turista desorientado ingresó fácilmente.

En este sentido, aconsejó a sus seguidores que “revisen bien que cerraron la puerta de la habitación y también el cerrojo”, pues reconoció que él no lo hizo pero a partir de ahora no dejaré de hacerlo”, aseguró. “Ahora lo cuento con humor, pero casi me da un infarto”, reconoció sobre la traumática experiencia.

Seguí leyendo