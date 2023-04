Video: descubrieron a una mujer robando y su reacción se hizo viral

En los últimos días, se ha difundido en las redes sociales un video en el que se puede ver a una mujer intentando salir de un supermercado en México con una cartera llena de productos que no había pagado. La mujer fue descubierta por el personal de seguridad del lugar, quienes le solicitaron que abriera su bolso para mostrar el contenido. En lugar de mostrar sorpresa o arrepentimiento, la mujer se mostró molesta y exigió que no la grabaran.

A través de la cuenta de TikTok @el_gatito_informador, se compartió el momento en el que el empleado de seguridad le preguntó si había cometido un ilícito, a lo que la mujer respondió seriamente que no sabía lo que significaba esa palabra. A pesar de que le explicaron que “ilícito” era sinónimo de “robo”, la mujer no mostró emoción alguna.

Lo único que le importaba era que no la grabaran: “no me puedes estar grabando, eh” amenazó al policía que le exigía que mostrara lo que había robado. “Estás grabada en cámaras, mija, tenemos circuito cerrado de cámaras. ¿Usted cree no puedo grabar? ¡Saca las cosas ya!”, le respondió el hombre.

Después de insistir en que no la grabaran, la mujer finalmente accedió a abrir su cartera, y la cantidad de productos que sacó de allí sorprendió a todos los presentes. En las redes sociales, fue lo que más llamó la atención y es objeto de comentarios. El video cosecha más de 3.5 millones de visitas y 170 mil ‘me gusta’.

“Ni Dora la exploradora se atrevió a tanto con su mochila”, “Hasta una cajera salió de su bolso”, “Cómo hacen para tener tanto descaro”, “Parece el bolso mágico de Hermione de Harry Potter”, “No es que no se acordara si robó o no... estaba procesando la palabra ilícito”, “Tu no estás robando, yo no estoy grabando”, “Y todavía se molesta la dama”, “Necesito saber qué bolsa es. No tiene fin”, “Ahí están las ventas en línea y en el mercado”, fueron algunas de las reacciones al video viral.