Julieta Poggio se refirió a la posibilidad de ingresar al Bailando y Marcos también respondió

Los finalistas de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares, fueron invitados al programa “Biri Biri” para hablar sobre su experiencia en el reality y sus planes futuros. Entre los temas que se discutieron, surgió la posibilidad del regreso de “Bailando por un Sueño”.

“Yo hice castings para ser chica Showmatch en ese momento”, reveló Julieta. “Hice dos castings: uno fue justo en pandemia y no se hizo, y en el segundo me caí en pirueta. No tenía que ser”.

“¿Y ahora?”, preguntó el conductor del programa, Sebi Manzoni. “Depende. Hay que ver, pero es algo que siempre quise”, respondió la bailarina, que desplegó su talento en alguno de los días de la casa.

Por su parte, Marcos Ginocchio no parecía interesado en participar en el programa. “No sé, creo que ahora no me veo”, se reservó a decir. La idea de Marcos bailando el caño o la bachata hizo reír a los espectadores del programa, según Juli Puente.

Mientras tanto, el éxito de Gran Hermano sigue siendo evidente con la cantidad de castings que Telefe está recibiendo en preparación del regreso del programa en diciembre de 2023.

Sin embargo, por ahora el prime time está ocupado por “MasterChef” de Wanda Nara, que aunque no alcanza los picos del histórico programa, está repitiendo el moderado éxito del reality de cocina.

Qué dijo Julieta sobre la propuesta de Marcelo Tinelli

La entrevista en “Biri Biri” dio a los finalistas de Gran Hermano la oportunidad de hablar sobre sus experiencias en el reality y sus planes futuros. Para Julieta Poggio, la posibilidad de ser parte de “Bailando por un Sueño” sigue siendo un sueño por cumplir.

De igual manera, se preguntó a Julieta sobre ese llamado de Marcelo Tinelli y una propuesta formal a la exparticipante de GH. Ella, por su parte, negó algún comunicado oficial.

También, bromearon los conductores sobre un posible rechazo de Julieta por no haberla aceptado cuando ella hizo los castings anteriores y tuvo el mencionado accidente.

Julieta, si bien no confirmó aceptar el ingreso a Bailando por un Sueño, aseguró que al menos pensaría la propuesta y vería el resto de términos para su presencia en el show.