Una pareja fue a cenar al parque San Martín y vivió un hecho que estremece en las redes.

En las redes sociales, específicamente en X, antes conocido como Twitter, el periodista Nicolás Maggi compartió una escalofriante historia paranormal que le envió un seguidor, ocurrida en el Parque General San Martín.

En su perfil @nicolasmaggi87, Maggi publicó el mensaje que recibió de una pareja mendocina: “Estábamos de vacaciones en el trabajo y con mi novia nos gustaba ir al parque San Martín de Mendoza de noche a cenar o después de cenar, a veces donde hay luz, a veces donde es un poco más tenue, esa noche llevamos una manta y comida para cenar en el pasto. Esa noche habíamos decidido ir a una parte más tenue o solitaria, grave error”, comenzó el relato del remitente.

El relato que el joven mendocino le envió al periodista sobre su experiencia paranormal en el parque San Martín.

“Nosotros no somos escépticos, somos católicos, y habíamos escuchado de muchas cosas que han pasado en ese parque, tiene muchísimos años y hay miles de historias que contar por muchas personas sobre ese parque, pero igualmente nosotros habíamos ido tantas veces que habíamos perdido ese miedo o esa inseguridad”, continuó.

Esa noche era una más como todas, pero algo pasó: “Estábamos comiendo, había ramas, hojas alrededor nuestro que tendrían que haber hecho algún ruido, es un lugar muy poblado de árboles”, lo que sucedió a continuación dejó atónitos a los usuarios de la red social: “La cosa es que no escuchamos nada y cuando podríamos habernos dado cuenta, algo se asomó sobre el hombro izquierdo de mi novia, ella se gira rápido y pega un grito que podría haber aturdido a cualquiera que estuviera en el parque y justo al mismo tiempo lo veo yo, una cara que no era cara, era solamente una silueta de cara, aclaro que la luz era tenue, entre un solo foco y la luna no se veía muy bien”.

“Ese ‘algo’ se asusta con el grito de mi novia y se va corriendo a una velocidad que no pude entender... si fue un humano, fue el humano más rápido que he visto en mi vida lejos, era pero muy rápido, y cuando lo seguimos con la mirada, después de unos 100 metros se tiró contra unos arbustos. Ahí fue cuando nos levantamos y fuimos corriendo al auto. Nunca más lo volvimos a ver”, cerró.

Hoy en día, la pareja evita visitar el Parque San Martín por la noche, y el recuerdo de aquella experiencia les provoca escalofríos.