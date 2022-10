De la mano de las películas “El Conjuro”, “La Monja” y “Annabelle” -y sus correspondientes secuelas-, la industria cinematográfica rescató la atrapante y misteriosa historia del matrimonio estadounidense Warren. Hablamos de Ed y Lorraine, quienes existieron realmente y se convirtieron en los investigadores paranormales más famosos de la historia.

Fueron, además, los encargados de un escalofriante museo con reliquias y objetos que rescataron de sus tantas misiones. Y aunque Ed falleció en 2006 y Lorraine en 2019, el museo sigue existiendo. Y también están vivos los relatos de sus trabajos y diferentes misiones.

A casi 10.000 kilómetros de los Warren y su museo (ubicado en Connecticut, Estados Unidos) viven los mendocinos Gastón Zúñiga, Gabriel Vélez (del equipo de “Alerta Roja”), David Mercado, Alejandro Chávez, Alejandro Lucero y Alejandro Villalonga (de “Zona Paranormal”). En conjunto, los seis son los responsables del proyecto con el que se encargan de recopilar historias paranormales de Mendoza, así como también de visitar casas y lugares sobre los que existen versiones o la idea de que están encantados. ¡Si hasta -confiesan- estuvieron presentes en tres exorcismos en Mendoza!

“Los Warren” mendocinos: coleccionan elementos embrujados y persiguen historias paranormales. Foto: Alerta Roja - Zona Paranormal.

Por las redes sociales -donde tienen más de 32.000 seguidores (entre Facebook y TikTok)- transmiten un programa de radio los martes y jueves entre las 0 y las 2 y que lleva por nombre justamente “Alerta Roja”. Pero la pasión por lo paranormal y sobrenatural no llega hasta allí. Y es que a ello se suman las visitas a cementerios, casas “embrujadas” y otros espacios sobre los que ronda una atmósfera de misterio, sumado a una preciada colección de objetos que encierran historias increíbles. ¿Y maldiciones?

“El domingo 30 de octubre vamos a hacer el primer encuentro paranormal y ya no quedan lugares. Lo nuestro no sería al nivel del museo de los Warren, pero tenemos una muñeca en la que -dicen- ha quedado atrapada el alma de una bruja. De hecho, cuando activas la risa de la muñeca, te morís del miedo de cómo se escucha. Dicen que a esa muñeca se la velaba como si se quisiera empezar a matar a una persona que todavía estaba viva, poco a poco. Era algo que hacía la bruja que tenía la muñeca, y cuando esa mujer murió, creen que el alma quedó atrapada dentro de la muñeca”, cuenta Gastón Zúñiga a Los Andes. “En la casa donde vivía esa mujer y donde quedó la muñeca, pasaron cosas muy extrañas. Por eso nos la dieron, y dentro del equipo está David Mercado, que es quien hace las limpiezas. Y tiene controlada a la muñeca”, relata Zúñiga. Y es una de esas historias típicas de “creer o reventar”.

El video de una mujer aparentemente poseída en Rodeo del Medio conmueve a toda la comunidad. Foto: Captura de Video.

“No damos fe de que esto sea cierto, simplemente abrimos el debate. Nosotros no vamos detrás de esto por intereses económico y ni siquiera es que cobramos por los encuentros. De hecho, la entrada al evento del 30 de octubre tenía un valor de 500 pesos, pero se puede utilizar para una consumición en el bar. Solamente buscamos respuestas, buscamos ayudar. ¡Y lo que hemos ido publicando no es ni 1% de archivo que tenemos de historias reales, contadas por sus protagonistas!”, resume Gastón, quien es locutor.

Muñecos con vida, el fantasma de Dorrego y 3 exorcismos

A mediados de 2014, y por la FM 90.3, Gastón Zúñiga era el conductor de un programa radial. Uno de los bloques se llamaba “Alerta Roja” y allí comenzaron a darle espacio a distintas leyendas y mitos, además de historias sobrenaturales. “Empezamos con historias de fantasía, como por ejemplo la de La llorona, el Hombre lobo y etcétera. Pero nos dimos cuenta de que todo lo que es el mundo paranormal es mucho más amplio que eso y supera a la ficción, entonces se nos ocurrió abrir este espacio para que la gente nos contactara y contara sus experiencias. Eso que había arrancado como un programa de entretenimiento se convirtió en algo más serio y de la mano de las historias y experiencias de la gente”, destaca Gastón sobre los orígenes del grupo.

Así fue como surgió “Zona paranormal”, y sumaron a David Mercado (quien hace las “limpiezas”) y a los 3 Alejandros -Chávez, Lucero y Villalonga-. “Casualmente el nombre Alejandro significa ‘protector’, y nosotros tenemos a 3 Alejandros en el grupo, pero es una casualidad. No hemos publicado todo lo que tenemos ahora, y hay mucha gente no quiere que publiquemos sus datos, por lo que muchas veces contamos las historias sin dar datos personales”, resume quien comenzó a darle forma al proyecto a mediados de 2018.

Hace unos días volvió a viralizarse el video de una supuesta “mujer poseída” en Rodeo del Medio (Maipú), y el material -acompañado por el audio de WhatsApp de una mujer policía donde daba detalles de los comportamientos extraños de la mujer volvieron a conmocionar a la comunidad (virtual y no). Por más que se tratara de un video de hace ya, por lo menos, 2 años.

“Hemos asistido a 3 casos de exorcismo en Mendoza desde nuestro lugar. Nosotros buscamos respuestas y no damos nada por cierto, solamente mostramos el material en nuestros espacios para que la gente saque sus propias conclusiones y en base a sus creencias. Pero nosotros contamos lo que vemos y lo que nos cuenta la gente haber visto en primera persona”, aclara.

Además de haber presenciado esos 3 exorcismos, los miembros de “Alerta Roja” y de “Zona paranormal” han estado presentes en casas que -se dicen- están embrujadas y también han entrado a cementerios en horas de la noche. “Como ninguno de nosotros vive de esto, no tenemos mucho tiempo para salir todos juntos. Pero cuando tenemos tiempo libre, lo hacemos. Una vez estábamos en un cementerio de Media Agua (San Juan) y escuchamos todos y con mucha claridad un lamento, muy parecido a ese lamento de alma en pena, que es como un grito gutural. Las exploraciones las tratamos de hacer siempre entre 4 o 5, pero nunca menos de eso”, cuenta Zúñiga.

Dentro de la colección de objetos -al mejor estilo de los Warren con la tristemente célebre Annabelle, aquella muñeca que se hizo famosa por las películas y cuya versión original se escapa periódicamente del museo-, los mendocinos tienen sus propios muñecos en las colecciones.

“Una de las historias más locas con que nos hemos topado visitando casas de las que nos llaman, es la del muñeco ‘Mumi’, en Godoy Cruz. Según nos contaron, ‘Mumi’ era el muñeco bebote de una nena que se enfermó y falleció cuando tenía 6 años. Los padres de la nena cremaron el cuerpo y guardaron las cenizas en la urna, pero durante un temblor, la urna se cayó y se rompió. Entonces, en medio de un estado de shock, la madre decidió guardar las cenizas adentro del bebote que la nena quería mucho, para que no se pierda. La familia de la nena tuvo que vender la casa para pagar los tratamientos de su hija y se fue a vivir a un departamento. Y fue estando en ese lugar que comenzaron a pasar muchas cosas raras y tremendas, tanto que después de un tiempo decidieron poner las cenizas de nuevo en una urna y nos dieron el muñeco a nosotros. David hizo la limpieza y el bebote ‘Mumi’ ahora está con nosotros”, recapitula Gastón.

A Mumi se suma la “muñeca bruja” ya mencionada y que es donde, se dice, quedó atrapada el alma de la mujer que utilizaba la figura para hacer trabajos de magia negra. Y a ellos dos se suma también en la colección otro muñeco que, cuando una familia estaba por tirar, “cobró vida” y evitó ser desechado.

“Imaginate que son 8 años de historias que tenemos ya, y hay de todo tipo. Hemos escuchado a una mujer que contaba haber visto como su hija levitaba de la cama, y a nosotros nos impactaba escucharlo en primera persona, de ella misma y con lujo de detalles”, sigue Zúñiga.

Hace un mes y medio abandonaron definitivamente el formato de radio convencional para mudarse a las redes sociales como plataforma exclusiva. El Facebook es su “nave nodriza”, como ellos mismos definen. Pero lo que nunca dejó de llegarles a sus vías de contacto fueron las historias, fotos y videos más aterradores que alguna vez hayan visto.

“Nos mandan fotos y videos de hospitales, de cementerios. En los hospitales mendocinos hay historias que son muy recurrentes. Yo siempre destaco que en estos temas no hay verdades absolutas y no sabemos ni sabremos qué hay del otro lado hasta que nos vayamos. Pero cuando varias personas te cuentan lo mismo, encontrás ciertos patrones. Lo más común que nos cuentan es que, cuando una persona está por morir, ve a familiares o seres queridos que ya se fueron, como que los vienen a buscar. También está la historia del “Hombre del Sombrero Negro”, que es una aparición que tienen las personas cuando sufren la parálisis del sueño. Eso es más bien un trastorno, no es tan paranormal. Y se da cuando uno entra al trance y ve alucinaciones”, recapitula Zúñiga.

Y si de historias paranormales que sorprendieron hasta a ellos mismos -ya acostumbrados a lidiar con ellas- hablamos, Gastón Zúñiga no pude dejar de mencionar a “el fantasma de Dorrego”.

“Hice revisar la foto por un fotógrafo profesional y me dijo que no tiene pinta de estar trucada. Nosotros lo conocemos ya como ‘El fantasma de Dorrego’ y es una foto de una esquina de la lateral del Acceso Sur, cerca de una estación de servicio, donde se ve claramente la silueta de un hombre, de color blanco medio transparente. Muchas personas nos han dicho que por la noche se cruzaban en la zona con un hombre antiguo, gris y traslúcido. Y todos coinciden en que no es alguien agresivo, que te sorprendía, pero no asustaba. Hace un par de meses un hombre me mandó la foto en la lateral del Acceso Sur y ahí se ve claramente”, describe Gastón mientras muestra la foto y detalla el lugar donde se aprecia la silueta.

Más encuentros a futuro

El domingo 30 de octubre, de 21 a 0, será el primer encuentro paranormal convocado por “Alerta Roja” y “Zona Paranormal”. La cita tendrá lugar en el bar “El Container”, ubicado en Juan B. Justo 527, de Ciudad de Mendoza. En tanto, para finales de febrero o comienzos de marzo del año próximo tienen previsto repetir el encuentro, con exhibición de muñecos y otros objetos de su colección incluidos, en San Martín.

“En el encuentro del 30 de octubre vamos a hacer constelaciones familiares, biodecodificación, hipnosis regresiva y lo que se conoce como registros akashicos, que sirven para contactar guías espirituales y puede ayudarnos a encontrar a familiares que ya no están. Además va a participar Mariana Martinich, quien es autora del libro ‘Coma, el viaje’. Es una mujer que estuvo en coma 27 días y volvió a la vida. Y en el libro cuenta que siguió viviendo y cómo fue todo ese trance”, agrega Gastón Zúñiga. “Va a ser en la previa de Halloween y del festejo del Día de los Muertos, ya que desde hace algunos años aquí en Argentina se vienen adaptando algunas costumbres de la cultura mexicana con respecto a ese dia”, sostiene.

“Tenemos una audiencia muy fuerte en el Este, y en general. En uno de los episodios de ‘Martes paranormales’ llegamos a tener mensajes de WhatsApp de 500 personas que nos contaban sus cosas, además de 300 personas conectadas en el vivo de Facebook. Para el año que viene estamos con la idea de armar un proyecto audiovisual con historias paranormales de Mendoza, una especie de microprograma”, concluye el integrante del grupo.