La verdad detrás del video de la “mujer poseída” de Rodeo del Medio que aterroriza a Mendoza

Como suele ocurrir con las infinitas historias de episodios paranormales y relatos referidos a lo sobrenatural, la historia que mantiene alterados por estas horas a los vecinos de Rodeo del Medio (Maipú) es de esas que cuadran en la simplificación de “creer o reventar”. Y es que, en apariencia, ni la lógica, ni la razón ni mucho menos la ciencia tradicional pueden explicar el video y el relato que se viralizó durante las últimas horas y donde una mujer -en apariencia, policía- describe una escena que pareciera haber sido sacada de una película o libro de terror: una mujer gateando -por momentos con el torso y la cara mirando hacia el cielo- y que hablaba con un tono de voz ronca, sosteniendo frases y palabras incoherentes en el momento en que fue encontrada por quienes se encontraban en la vía pública.

El video fue compartido el viernes pasado por la página de Facebook Alerta Roja Oficial -especializada y famosa por compartir historias paranormales registradas en Mendoza- y, a lo largo de 3 minutos, incluye las imágenes de una mujer aparentemente poseída que fue filmada por la noche en las calles de Rodeo del Medio (el video se ve borroso para no identificar a la mujer), caminando sobre sus rodillas y sus dos manos.

Si bien las imágenes de por sí solas no dicen mucho -de hecho, son la repetición en loop de la mujer gateando en la calle-, es la descripción y el relato que aporta una mujer vía audio lo que le da contexto (y misterio) al episodio.

El video de una mujer aparentemente poseída en Rodeo del Medio conmueve a toda la comunidad. Foto: Captura de Video TikTok @alertarojaparanormal

“¿Mujer poseída? Rodeo del Medio (Mendoza). Imágenes reales, relato de mujer policía” son las descripciones que acompañan al video, que fue compartido en TikTok (@alertarojaparanormal) y en Facebook (Alerta Roja Oficial). En su relato, la mujer describe las extrañas actitudes de la mujer -aparentemente poseída- y las “cosas malas” que confesó haber hecho.

Incluso, la supuesta policía le cuenta a alguien de su círculo de confianza en ese audio de WhatsApp que, si bien ella no estaba en la dependencia policial cuando llegó trasladada la mujer, cuando llegó al lugar la vio retenida con 5 esposas y que sus compañeros ni siquiera querían ni podían mirarla a los ojos.

La historia de la supuesta mujer poseída que deambula por las calles de Rodeo del Medio

A lo largo de los 3 minutos que dura el audio de la mujer policía, se brindan detalles increíbles de la mujer aparentemente poseída que fue encontrada deambulando sola por la vía pública.

“Yo llegué cuando ella ya estaba en la comisaría. Pero ninguno de mis compañeros le ha querido hablar o mirar”, cuenta la mujer en el audio. Y menciona que los llamados al 911 de esa noche daban aviso de “una mujer que caminaba como una araña, de espaldas, que hablaba raro” y “hacía los ojos para atrás”.

La misma mujer cuenta en el audio que debajo del sauce donde encontraron a la mujer hay una ofrenda a San La Muerte y describe que las cosas extrañas ocurren en el lugar “a las 3 de la mañana”.

El video de una mujer aparentemente poseída en Rodeo del Medio conmueve a toda la comunidad. Foto: Captura de Video TikTok @alertarojaparanormal

“Cuando yo después hablo con ella, me dice que ha hecho cosas malas y que no puede hablar y que no quiere involucrar a la hija, porque van a seguir haciéndole cosas malas a la hija”, agrega la uniformada.

“Llegué a la comisaría, tenía 5 esposas puestas y hablaba con voz ronca como si fuera un hebreo, una cosa rara, un idioma no nuestro. Cuando yo empecé a hablarle me hablaba normal. Pero a los demás no les hablaba, o lo hacía con esa voz ronca y en otro idioma”, explica la mujer.

En un momento de la explicación, quien envió el mensaje de audio cuenta que le propuso a la mujer ir a ver a su hija y que en ese momento la mujer la miró fijo, con los ojos bien abiertos y empezó a hablar normal. “Yo le decía: ‘señora, ¿usted a dónde vive?’. Y ella me decía: ‘no te puedo decir, no te puedo decir’, no me podía dar el nombre de la hija ni nada”, cuenta la mujer, quien cierra diciendo que le quitó las esposas, le dio una pastilla y cuando estuvo calmada, la llevó a su casa.

La posible explicación “no paranormal” del video y de la situación

Gastón Zúñiga (43) es uno de los responsables del proyecto Alerta Roja e integra el equipo Zona Paranormal, que se encarga de recabar, recopilar y dar difusión a distintos relatos paranormales registrados en Mendoza e, incluso, hasta han participado de visitas a casas y hasta exorcismos.

El video de una mujer aparentemente poseída en Rodeo del Medio conmueve a toda la comunidad. Foto: Captura de Video TikTok @alertarojaparanormal

Fueron ellos quienes replicaron la historia de la mujer aparentemente poseída y cuyo video y relato se han viralizado en las últimas horas. No obstante, Zúñiga aclara que se trata de un video y un audio registrados hace, por lo menos, dos años -en ese momento les llegó- y que tomó protagonismo recientemente porque ellos lo compartieron el viernes pasado en TikTok.

“Por lo que estuvimos averiguando, se trata en realidad de una mujer que tiene esquizofrenia y a quien la filmaron durante una de sus crisis. Cuando nos llegó el video y el audio, lo editamos y cortamos, porque se daban muchos nombres, apellidos y direcciones exactas. Después de que se viralizara por primera vez, averiguamos que es una mujer que fue internada porque le diagnosticaron esquizofrenia grave. Pero no todo queda claro, ya que hay quienes sostienen que -supuestamente-, muchas veces la esquizofrenia es la explicación de la ciencia a problemas y episodios de posesión”, sintetizó uno de los integrantes de Alerta Roja y Zona Paranormal.