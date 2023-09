Una joven lloró porque su iPhone dejó de cargar y los usuarios la liquidaron en las redes

Una joven se volvió viral en TikTok porque lloró al darse cuenta de que su iPhone nuevo dejó de cargar. Sin embargo, llevó su teléfono al servicio técnico y tuvo la mala suerte de ser maltratada por la persona que la atendió. Como si fuera poco, cuando compartió su experiencia en las redes, los usuarios se burlaron de su situación.

La joven protagonista se llama Alicia y es una influencer que vive en Madrird. Desde su cuenta de TikTok, @byhermoss, compartió la mala experiencia que tuvo con su celular nuevo. Según reveló en el video, se decepcionó ya que su iPhone se descargaba rápidamente y eso la llevó a volver a usar su celular viejo.

La joven recibió maltratos en el servicio técnico

Al llegar al lugar, el hombre que la atendió le dijo que su iPhone estaba en perfectas condiciones. La joven insistió en que su anterior teléfono duraba todo un día y que en cambio al nuevo lo carga tres veces al día.

Aunque la joven explicó los problemas que presentaba su nuevp celular, el hombre de servicio al cliente fue tajante: “Si quieres te devolvemos el dinero”, sentenció. En ese momento de su video, Alicia empezó a llorar: “me da rabia porque el hombre no me escuchaba. No me escuchaba. No le daba la gana escucharme”

Además, la influencer reclamó que el maltrato de aquella persona arruinó su día: “Gente así, que está trabajando de cara al público, te estropea el maldito día”. “No me gritó, me ha hablado mal”, explicó Alicia. También reclamó que ella intentó ser amable con la gente del lugar y aseguró que le molesta que la gente no la trate con el mismo respeto.

Sumado a eso, su video provocó burlas en redes sociales. Algunos usuarios en Twitter y TikTok dijeron que exageraba por llorar por el rendimiento de su iPhone y por el trato que recibió. Por ejemplo, un usuario escribió: “una mujer adulta llorando en su coche porque no le dura la batería del móvil. Y está tan segura de su drama que lo difunde en redes sociales

Otros más lanzaron comentarios irónicos sobre su situación: “Le deseo lo mejor, es muy duro tener que vivir algo así”. Finalmente, Alicia decidió borrar su video ante la gran cantidad comentarios negativos.

