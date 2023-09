Descubrió que su vecina le robaba el wifi porque conectó su celular al televisor y la escrachó en las redes

En los últimos tiempos, las tecnologías han avanzado y son útiles para todos los ámbitos en general, incluyendo el doméstico. Pero a veces, las herramientas digitales pueden jugarle en contra al usuario que hace uso de ellas. En esta oportunidad, una mujer conectó su celular al televisor de la vecina sin darse cuenta. Y la joven que se desempeña como DJ compartió el insólito momento en TikTok.

“Real, acabo de pillar a mis vecinos”, escribó bajo el vídeo publicado en la red social, y que acumula más de 820.000 visitas.

En las imágenes se observa cómo el teléfono de su vecina aparece en la pantalla de su televisor, dejando ver así todo lo que la mujer está consultando en su dispositivo.

Primero visualizó un video, luego paso a enviar mensajes de Whatsapp. Sin embargo, la vecina de esta usuaria continuó utilizando su celular sin percatarse de que lo había conectado a un televisor ajeno. “¿Pero no se está dando cuenta de que está en mi tele?”, se pregunta la usuaria en voz alta.

Solo inmediatamente después de haber escuchado un audio de Whatsapp, la vecina decide reiniciar el smartphone, lo que provoca que se desvincule automáticamente del televisor de la DJ.

Para completar esta cómica situación, la vecina víctima de la confusión afirma en su vídeo que la vecina le estaba robando la señal wifi. Pero algunos de sus seguidores le aclararon que puede ser que se haya conectado por bluetooth al detectarse que el dispositivo estaba cerca.

“Seguramente no esté conectado a tu wifi y solo sea que está compartiendo pantalla en tu televisor usando bluetooth”, escribió un usuario. Otros han confesado haber utilizado esta herramienta en su favor: “A mí el vecino me molestaba con su música y me conecté por bluetooth a su altavoz y se lo apagué”.

