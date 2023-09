Video: un albañil trató de “vagos” y “planeros” a sus compañeros que no fueron a trabajar y se volvió viral

Un albañil expuso a sus compañeros de trabajo acusándolos de “vagos” y “planeros”. Maximiliano Torres advirtió que él no es “antiplanero”, sino “antivagos”. Para demostrar su enojo subió un video a TikTok en el que brindó detalles de cada uno de los trabajadores y sumó millones de reproducciones.

“Lunes, re caliente. Como siempre, no vino nadie. Sobra el laburo y hoy arrancando obra nueva, porque echaron a los albañiles que estaban antes”, dijo El Gordo Maxi, como se hace llamar en TikTok.

Y continuó: “Yo te voy a explicar por qué no viene nadie a laburar. Me tomé el trabajo de hacerte esto mientras tomaba unos mates”.

Enojado y con bronca, comenzó a exponer uno a uno a sus compañeros que habían faltado. “Gaby, de 27 años, que cobra tres planes por un total de 150 mil pesos”. Luego se refirió a “Marcelito, de 35 años, que cobra 4 planes de 40.000 por un total de 160 mil pesos”.

Acto seguido nombró a Pablo, de 32 años, a quien lo caracterizó como “un nene de mamá”. Y explicó: “Me llamó a la mañana la mamá y me dijo que como era una obra al aire libre y hacía frío, el nene se iba a enfermar. Por eso no iba a venir. Sin palabras”.

Para finalizar con su enojo, y para contrastar con los tres trabajadores que acababa de nombrar, hizo hincapié en Hugo, de 67 años: “Este es el más importante. No cobra ningún plan social, sigue laburando, nunca faltó”.

“¿Qué te quiero dar a entender? Estos son planeros y este nene de mamá. Faltan siempre los lunes o los martes. Hugo viene siempre. Lo dejo a su criterio para que opinen y me digan cómo es la onda, a ver si puedo entender”, concluyó en el video, que sumó casi 3 millones de reproducciones, más de 170 mil “me gusta” y casi 10.000 comentarios.

El video de Maximiliano llegó tan lejos que protagonizó una entrevista con el medio A24 para dar más detalles sobre la polémica publicación. “Nunca vi tanto laburo en la construcción como ahora, pero falta mano de obra”, afirmó. El hombre vive en el barrio Enrique Delfino de General Pacheco.

“Vamos a aclarar, yo tengo a los mejores. Mi equipo de laburo es el mejor. Pero tenemos el problema que ahora se falta todos los días. A Marcelo, uno de los que me faltó, lo descarté ayer”, aclaró.

Por otro lado, se habló sobre los planes sociales: “Un chico que trabajó conmigo 6 meses cobró un plan social, se compró una máquina de cortar pasto y empezó a trabajar. No estoy en contra de eso, a esos hay que ayudarlos”. “Pero no son todos iguales. Un empleado mío, el otro día estaba esperando cobrar un plan social para comprarle droga al puntero”, cerró.

