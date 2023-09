Se quejaron del ruido por el ruido del caño de escape, le dejaron una nota y el dueño redobló la apuesta

A veces, mantener una buena relación con los vecinos se torna difícil. En esta oportunidad, un usuario español de TikTok se volvió viral ya que le respondió de una manera contundente a sus vecinos luego de que expresaran su descontento con el ruido que generaba su vehículo retro cada mañana. La situación despertó un gran debate en las redes sociales.

Angel Minuesa vive en un barrio aparentemente tranquilo, pero sus vecinos le dejaron una nota en la que suplicaban amablemente que arreglara el caño de escape, que según su molestia, los perturbaba en cada mañana.

“Señor vecino, le rogamos por favor arregle el tubo de escape de su coche, ya que cada mañana nos despierta con el ruido tan desagradable que hace”, decía la nota, acompañado por un “Se lo pedimos por favor, los vecinos”. Pero la reacción de Ángel no fue la que todos esperaban.

A través de un video de TikTok, el hombre dejó en claro que no quería cambiar su motivo de felicidad y no pidió disculpas. “Lo siento, pero no pienso cambiar el motivo de mi felicidad”, enfatizó. “El coche no está roto, es un clásico deportivo de la época. Siento ser diferente y que no me gusten los coches nuevos o lavadoras que hay hoy en día. Si no sabes apreciar el verdadero sonido de un motor de verdad, no es mi problema que seas tan ignorante”, sentenció.

Sin embargo, la respuesta del usuario generó un gran debate en las redes y con opiniones encontradas. Algunos usuarios entendieron la pasión por el motor de un vehículo retro, mientras que otros cuestionaron su decisión de intervenir en la paz del barrio.

Un usuario expresó con humor: “Yo aprecio el sonido de un motor de verdad, pero como me molestes mucho cuando estoy durmiendo, a los tres días está el cochecillo ardiendo”. Sorpresivamente el dueño del auto escribió: “El problema es que no suena nada, además voy al ralentí, y he hablado con varios vecinos y ni lo escuchan, simplemente es el vecino de turno”.

“Lo siento, pero no pienso cambiar el motivo de mi felicidad”, enfatizó. “El coche no está roto, es un clásico deportivo de la época". Gentileza: Captura de video.

“Cuando tengas hijos lo entenderás”, “No entiendo para qué poner un escape que hace ruido”, “Simple. ¿Tú piensas en tu felicidad? Yo voy a pensar en la mía”, “Un día te encontrarás tu felicidad destrozada”, “Ahora es cuando el vecino le pincha las ruedas y tapona el tubo”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación.

SEGUÍ LEYENDO