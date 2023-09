Por un pelo: se rapó toda la cabeza para ganarse un iPhone 15, perdió por poco y se arrepintió desconsolada

Como se puede observar en las redes sociales y en la vía pública, los creadores de contenido hacen concursos con transeúntes aleatorios para participar por lujosos premios como, por ejemplo, una suma de dinero o un celular. En este caso, se hizo viral un video de una insólita competencia en México que no terminó muy bien.

El clip compartido por el usuario @hotspanishmx muestra el reto que tres mujeres se animaron a enfrentar. La idea era que tenían que raparse toda la cabeza y elegir un frasco que contenía el objeto que identificaría a la ganadora. A pesar de la dura prueba, el premio era más que satisfactorio: la primera se llevaría el iPhone 15, a la segunda le darían plata y la tercera se quedaría sin nada.

Ante una multitud que se agolpó frente al influencer, las tres jóvenes compitieron por el celular de la empresa Apple y sacrificaron su pelo para poder participar. En los videos en donde muestran el momento de las “rapadas”, se puede ver cómo las chicas se tapan la cara del miedo con risas nerviosas y una hasta incluso lloró de la pena que le dio llegar a ese extremo.

Las reglas eran simples: luego de pasar por una breve sesión de peluquería, cada una debía sacar una ficha que estaba al interior de un frasco. Como era de esperarse, cada una tenía un color diferente, siendo el negro el más deseado, ya que era el que habilitaba la apropiación del teléfono de la “manzanita” en su última versión.

Luego de que cada una hizo su elección y tuvieron la ficha en mano, la afortunada que sacó la de color negro festejó con alegría ante su anhelada recompensa. Luego, otra de las chicas sacó la ficha roja, quien con una notable cara de decepción, aceptó el dinero y la pérdida de su cabello y el dinero. Lejos de la resignación, la última participante tuvo una sorpresiva reacción.

La última ficha reveló a la perdedora del reto, cuya tristeza no pudo ocultar y terminó llorando frente a otros transeúntes. Momentos después, un hombre, que luego fue identificado como su pareja, se acercó para abrazarla y consolarla.

Cabe destacar que el video de la insólita prueba se hizo viral en TikTok, en donde llegó a acumular 27 millones de reproducciones más de 600 mil me gusta. Sin embargo, en los comentarios de dicho posteo se generó polémica entre los usuarios por la “cruel” competencia.

“Eso es trampa, cada una merecía su iPhone”, “No me gustó, no es justo para ellas”, “La de rojo me dio pena”, “Fue muy poco por la rapada”, fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, hubo otros que no estuvieron de acuerdo y expresaron su opinión: “Hay que saber perder y saber que a veces sacrificás algo tuyo por algo más y no se gana”, “Al entrarle a este tipo de juegos deben saber ganar y perder, así es la dinámica. Todo es cuestión de suerte”.

