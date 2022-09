Una famosa bailarina spoileó su participacipación en “¿Quién es la Máscara?” y generó polémica

“¿Quién es la Máscara?” tiene en vilo al país que quiere adivinar la identidad de los diversos famosos que suben al escenario noche tras noche completamente disfrazados y en las últimas horas, una importante figura del espectáculo argentino develó su participación en el ciclo conducido por Natalia Oreiro.

Todo se dio a través de las redes sociales cuando una usuaria de Twitter escribió “Mamba Interpreta Don’t start now de la gran DUA LIPA... que difícil, quien está ahí debajo?”. Luego, otra internauta respondió esta publicación arrobando a Adabel Guerrero y le consultó: “¿Sos vos?”. De esta manera, la bailarina escribió: “Siiii”, junto con un emoji de un corazón.

Adabel Guerrero

Los participantes disfrazados no pueden, por contrato, revelarle su participación a nadie ni mucho menos, difundirla en redes como hizo Adabel. Es por este motivo que, en caso de que sea cierto que ella sea Mamba, no puede revelarlo a nadie y, horas posteriores al tuit, tuvo que retractarse y escribir: “Me equivoqué en la respuesta. Pensé que preguntabas si era yo la que te estaba respondiendo @BelenIrigoyen. La de la máscara no soy yo, no lo diría si fuera yo”.

Adabel Guerrero

Adabel Guerrero demostró que hace todo tipo de acrobacias

Charlotte Caniggia quedó eliminada en “¿Quién es la Máscara?” y rompió en llanto

Este domingo en “¿Quién es la máscara?”, Charlotte Caniggia dijo adiós tras develarse su identidad y confesó que al enterarse de esto, se largó a llorar.

Caniggia, que en la piel de “Luna”, interpretó el tema “Toxic” de Britney Spears y su buena pronunciación en inglés despertó las alarmas de Wanda Nara y de Karina La Princesita, quienes tuvieron la premonición de que la hermana de Alex era la cleebridad por desenmascarar.

Charlotte Caniggia fue descubierte en ¿Quién es la Máscara?

“Me hubiese encantado seguir, estoy un poco triste”, reveló apenas le dieron el micrófono. Luego expresó lo que hizo apenas se enteró de que no continuaría en el certamen: “Lloré atrás de la máscara...¿Por qué me eligieron a mi?”