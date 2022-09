Charlotte Caniggia quedó eliminada en “¿Quién es la Máscara?” y rompió en llanto por la tristeza

Durante la emisión de este domingo en “¿Quién es la máscara?”, se vivió un intenso programa y tanto su conductora, Natalia Oreiro, como sus séquito de investigadores (Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani, Wanda Nara y Karina), brindaorn un estupendo show.

Pero por más positiva que haya estado la noche, uno de sus participantes tuvo que quitarse la máscara y marcharse del programa al no ser elegido por un público que asistió a los estudios.

En este caso, la relegada fue Charlotte Caniggia, que en la piel de “Luna”, interpretó el tema “Toxic” de Britney Spears y su buena pronunciación en inglés despertó las alarmas de Wanda Nara y de Karina La Princesita, quienes tuvieron la premonición de que la hermana de Alex era la cleebridad por desenmascarar.

Charlotte Caniggia fue descubierte en ¿Quién es la Máscara?

“Me hubiese encantado seguir, estoy un poco triste”, reveló apenas le dieron el micrófono. Luego expresó lo que hizo apenas se enteró de que no continuaría en el certamen: “Lloré atrás de la máscara...¿Por qué me eligieron a mi?”

De esta manera, la joven influencer contó que la pasó muy bien y que le hubiese gustado continuar, a lo que Karina le pidió a la producción por un repechaje.

Santi Maratea reveló detalles del operativo secreto para participar en ¿Quién es la máscara?

Santi Maratea fue uno de los famosos que quedó relagado la semana pasada tras vestir el traje de “Pixel” y tras la emisión de su respectivo programa, el influencer contó en su cuenta de Instagram cómo fue el hermético procesimiento que se llevó a cabo en su participación.

El joven grabó en sus historias la respuesta a muchos de estos interrogantes y además se declaró fan del formato, desde que lo vio emitido por Corea y después por Estados Unidos, por lo que no dudó un segundo al recibir la propuesta de participar de este proyecto.

Santi Maratea dio detalles del operativo secreto para ir a graba quién es la máscara

Maratea, tenía que ir en auto hasta una calle cualquiera, siempre con la máscara y el buzo que dice “no me hables”, y subirse a un remis o a un taxi que le ponía la producción a su disposición. No podía interctuar con el chofer y eso, para él, fue lo más difícil. “Era muy incómodo, te tengo que decir hola y cuando me voy, gracias”, reconoció el joven, reconocido por sus colectas solidarias.

Una vez que llegaba a Telefe lo recibía un productor, que no sabía su identidad, y lo llevaba al camarín. Para hablar con él, los productores y las personas del staff que no sabían que era él, lo llamaban por el nombre de su personaje. “A mi me decían Pixel, Minecraft (nombre de un videojuego) o Mike, cuando ya había más confianza”, reveló entre risas a Maratea.