Una ex Gran Hermano contó el rotundo cambio que vivió al salir del reality: “Quedé un poco a la deriva”

En 2001, Gran Hermano aterrizó en Argentina en un momento en que resultó ser una vía de escape a una situación económica y social angustiante. Para el televidente, significaba entretenerse y distraerse un rato. Y para miles de aspirantes anónimos, la posibilidad de hacerse de una buena suma de dinero.

La primera edición de GH fue a comienzo de ese año, la segunda en medio del caos, y la tercera entrega salió al aire en octubre de 2002. Este última fue ganada por Viviana Colmenero, pero quien tuvo una gran repercusión fue Natalia Quintiliano.

Natalia Quintiliano y su hija Meli.

Oriunda de Junín, por entonces tenía 23 años y trabajaba como promotora y modelo cuando decidió hacer el casting. Allí contó que estaba divorciada y tenía una hija, Melina, que había cumplido cuatro años. Tras su salida de la Casa intentó buscar su lugar en el mundo teatral, tomó clases, participó de distintas obras, pero poco a poco su luz en el mundo artístico se fue apagando.

Hoy, lejos de los medios, Natalia habló con la prensa: “Cuando me enteré de la convocatoria para Gran Hermano 3 no dudé en ir al casting. Era fan del reality. Quería irme a vivir a Capital con mi hija. Quería ser actriz, quería ser famosa, tener plata... ¡Quería divertirme! Me empujó un poco de todo eso, y fue pasando un poco de todo...”.

Una edición de Gran Hermano hoy se promociona en Telefe. “Cuando escucho esa música en la publicidad me suben las palpitaciones. Me lleva a esos momentos y es como si fuera a entrar de nuevo. Yo la pasé muy bien ahí”, confesó Quintiliano.

Natalia Quintiliano, ex GH 3.

Además, la joven destacó: “Los mejores recuerdos de una experiencia única, que solo los que la vivimos podemos sentir. Marcó un antes y un después en mi vida. Hasta hoy estoy en contacto con la mayoría de mis compañeros”.

Con respecto a su salida del reality, Natalia confesó: “Al finalizar la edición nos cortaron rápidamente el contrato. Quedamos todos un poco a la deriva de no saber cómo sobrellevar esta exposición” y acotó: “Estudié teatro con Carlos Evaristo, Lorenzo Quinteros y Daniel Peyrán. A la par de eso trabajé en eventos con marcas conocidas, hice promociones, busqué trabajo, y así fue que me quedé en Capital. Ese era uno de mis anhelos y lo pude lograr”.

Sobre su vida actual, la ex GH contó: “Conseguí trabajo fijo y unos años más tarde conocí a Gerardo, mi actual pareja. Volví a ser mamá nuevamente con Agustín y Sofía. Vivo en Capitán Sarmiento,Provincia de Buenos Aires”.

Por otra parte y con respecto a su hija Meli, la ex participante relató que la joven hoy tiene 24 años, se recibió de Psicóloga y se fue a vivir a Estados Unidos.

Natalia Quintiliano, ex GH.

Lo cierto es que en GH, Natalia tuvo un romance con Pablo Martínez del cual dijo: “Nunca más lo vi, ni tengo contacto. Desapareció por arte de magia, cada uno fue para otro lado, distintas miradas sobre el futuro. Pero todo bien”.

Finalmente, Quintiliano se refirió a la nueva entrega del reality de Telefe: “Que disfruten y aprovechen al máximo. Que sean ellos mismos pero usando estrategias, porque no es más que un juego. Es la vida misma. La clave es saber ser vos mismo y no querer hacer un personaje”.