Una argentina fue a estudiar a Irlanda y conoció al amor de su vida en un supermercado: “Me habló y arruinó mis planes”

Una joven argentina, que había viajado a Irlanda para estudiar, encontró al amor de su vida en el lugar menos pensado. El 26 de junio, un tierno tweet se viralizó en la red social de Elon Musk. En él, Sofía Vincent, la protagonista de esta historia, contó cómo fue que conoció a su actual pareja en Dublin, entre las góndolas de un supermercado de orígen alemán.

“Meses antes de venir a Irlanda corté una relación, cansada. No estaba interesada en conocer a nadie, venía enfocada en mí, en estudiar y hacer mi vida. El segundo día que llegué, me habló un ucraniano en el supermercado y arruinó todos mis planes”, escribió en el posteo que acompañó con cuatro fotos y que casi alcanza los 7 millones de reproducciones.

Todo comenzó por medio de Instagram, cuando la bonaerense oriunda de Maipú se cruzó con una publicidad de Work and Study, una modalidad que ofrece una visa a quienes quieran formarse en el exterior mientras trabajan para sustentar sus gastos.

Sin darle muchas vueltas, la joven de 19 años se envalentonó y un 5 de mayo emprendió hacia el aeropuerto de Ezeiza para ir al destino elegido: Dublín, Irlanda. El primer día en el desconocido país transcurrió de forma normal, pero lo emocionante de su historia estaba a pocas horas de distancia.

En diálogo con Clarín, Sofía contó que al día siguiente concurrió a un supermercado llamado Lidl para comprar productos de necesidad. Ensimismada entre las góndolas, no se dio cuenta de la presencia de un ucraniano de 26 años hasta que se chocó con él.

Foto @FofiVincent

“Cuando chocamos, primero vi sus ojos y me fascinaron. Eran increíbles, muy puros, sin una gota de maldad, muy vivos y llenos de alegría. Y luego, cuando desapareció de mi vista, empecé a buscarla. (...) No quería perder la oportunidad de conocerla”, recordó en esa entrevista Oleksandr sobre su primer encuentro con la argentina.

Luego de que ambos se disculparon por el repentino choque, ambos se perdieron de vista hasta reencontrarse por segunda vez ese día en la fila para pagar. Allí, el europeo que ejercía como dentista en su país natal decidió dar el primer paso y encarar a la jóven con un “¿Cómo estás?” (How are you?, en inglés).

El resto fue historia. Los jóvenes se flecharon instantáneamente y, tras algunas charlas y posteriores citas, tomaron la decisión de alquilar una casa juntos. “Lo que más me gusta de Alex es que siempre está feliz. A pesar de todo lo que le pasó, dice que desde que me conoció su nueva vida ha sido mejor y que no la cambiaría por nada. Charlamos un montón y esa felicidad que tiene es contagiosa”, confesó la joven al medio argentino en referencia a que su pareja debió mudarse a la capital irlandesa en 2022 para huir de la guerra en Ucrania.

Al hilo del tweet viral en el que Sofía contó cómo el joven le “arruinó los planes”, agregó que a Alex, como lo llaman sus allegados, “le encanta el matecito, el croissant con dulce de leche y las empanadas. Usa brillitos corte Emilia viernes y quiere que le haga milanesas”.

Seguí leyendo: