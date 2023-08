Video: salió con su novio y compartió con humor cómo es tener una pareja que mide más de dos metros

A través de TikTok, una joven compartió el insólito problema que tuvo con su pareja en un estacionamiento debido a su altura. El video del momento se volvió viral ya que recogió miles de visualizaciones y likes por parte de los usuarios de esta plataforma.

En el video se observa como el joven no puede pararse con total normalidad porque su cabeza se encuentra al límite con el techo del estacionamiento. “Tu novio mide 2.10 metros y no entra en los estacionamientos. A veces me da lástima”, escribió la mujer.

El clip fue publicado por @lucianavago1 y debido a la cantidad de visualizaciones, se volvió viral. Recogió más de 700 mil reproducciones y más de 70 mil ‘me gusta’. A su vez, varios usuarios comentaron sobre la altura del chico y a la dificultad que sufrió.

“Necesito ver la diferencia de altura JAJAJAJA”, comentó una persona. “Hace frio allá arriba? jajajja muy bueno”, manifestó un usuario. “Yo mido 2,05 y me pasa eso”, relató un joven que experimentó la misma situación. “Me dio dolor de cuello”, broméo una chica. “Lo entiendo, la otra vez baje al del plaza oeste y casi me doy un cabezazo con un letrero”, contó un hombre.

