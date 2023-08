Una española reveló en TikTok por qué le gustan los argentinos: es un “síndrome” insólito

Una joven española compartió a través de su cuenta de TikTok los motivos detrás de su marcada atracción por los argentinos. Bajo el nombre @gigi.blux, la usuaria desató un alboroto en línea al explicar su peculiar conexión con los argentinos y bautizó su experiencia como el “síndrome del gaucho”.

El “síndrome del gaucho” que padece una tiktoker española

En el video, la joven fue consultada sobre sus preferencias a la hora de buscar pareja y respondió con entusiasmo y una risa contagiosa. “Físicamente yo no sé que tienen pero los detecto, los veo a lo lejos, incluso el que me parecía feo al principio, luego me parece guapo”, destacó, revelando su habilidad para identificar a los hombres argentinos incluso antes de conocerlos.

La joven explicó que hay algo en la apariencia física de los hombres argentinos que le atrae profundamente y afirmó que esto es una experiencia compartida por quienes también sienten atracción por los argentinos. “Como que son súper sutiles para hablar y como que se meten contigo, pero distinto”, explicó, señalando las características que encuentra irresistibles.

Una de las cualidades que más destacó es la facilidad con la que los argentinos la hacen sentir bien y la llaman cariñosamente desde el primer momento. “Entonces es como que súper rápido son cariñosos y como que desde el principio ya te dicen hermosa, flaquita, morocha. Muy lindos”, describió.

La tiktoker también mencionó la actitud abierta y amigable de los argentinos, resaltando su habilidad para integrar a las personas en su vida y presentarlas a sus amigos. Además, mencionó una conexión espiritual que percibe en ellos y el sentido de humor “un poco loco” que le parece encantador.

La española contó por qué le gustan los argentinos. Foto: Instagram.

En medio de su relato, la joven fue interrumpida por su perrito, a quien levantó y mostró su atuendo de fanática del club de fútbol Boca Juniors, conocido como “bokita”. Este detalle personal generó aún más simpatía entre sus seguidores.

El video, que acumuló casi 70 mil reproducciones y cerca de 7 mil me gusta, atrajo una avalancha de comentarios de usuarios que compartieron sus propias opiniones y bromas sobre la preferencia de la joven por los hombres argentinos.

