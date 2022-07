Una actriz de “The Boys” eligió a una película argentina como una de sus favoritas: “No la puedo sacar de mi cabeza”

Erin Moriarty, actriz de la serie “The Boys” producida por Amazon Prime, recomendó que todos deben ver “Relatos Salvajes”, la película argentina dirigida por Damián Szifron. La colocó entre sus dos films preferidos. “Es tan divertida, salvaje, extravagante y asombrosa”, dijo la actriz de 28 años.

Su compañero de elenco, Karen Fukuhara, que encarna a Kimiko Miyashiro, grabó para su canal de Youtube junto a Erin, contestando preguntas de sus seguidores sobre la ficción y de otras temáticas.

Uno de los espectadores les pidió que recomendaran películas para ver durante una noche. Entonces, la neoyorquina, como primera opción, no dudó y habló sobre el film dirigido por Damián Szifron en 2014.

“La que te puedo recomendar es una película extranjera que no puedo sacarme de la cabeza. Es divertida, pero no es densa, aunque a algunos no les gustan los subtítulos. Se trata de la película argentina Relatos Salvajes”, explicó.

Para Moriarty, la película protagonizada por Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, Érica Rivas y Oscar Martínez, entre otros, “es tan divertido, sexy, salvaje, como extravagante y asombroso”. “Es una de mis películas favoritas de la última década”, concluyó. Aunque la declaración de Moriarty se viralizó en las últimas horas, el video en cuestión tiene más de un año.

Quién es Erin Moriarty, protagonista de “The Boys”

La actriz de 28 años, nacida en Nueva York, interpreta a una de las heroínas en la serie. El argumento de la ficción trata sobre un grupo de superhéroes que son controlados y formados por una gran corporación llamada Vought International. Lejos de buscar la ayuda hacia los demás, muchos de ellos son corruptos y malvados.