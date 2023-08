Un tiktoker estadounidense mostró cómo es “un día en la vida de un argentino” y las redes lo adoraron

Las costumbres argentinas son tan particulares que se hacen rápidamente identificables para ciudadanos de otros países. La pasión por el fútbol, tomar mate varias veces a lo largo del día y palabras específicas de nuestro vocabulario son algunos de los aspectos más representativos del país. Y, a su vez, las que más llaman la atención de los visitantes extranjeros. Esto quedó demostrado en el tiktok de un estadounidense, quien contó cómo es un día en la vida de un argentino.

En plataformas como Instagram o TikTok cada vez más usuarios comparten sus rutinas diarias, esto facilitado por herramientas como Reels o Historias. Pero Zac Morris, el creador de contenido que reside en América Latina desde hace diez años, compartió un entretenido video en el que realiza diferentes prácticas “argentas”. Y a los usuarios les encantó.

“Primero me levanto y me pongo las Crocs. Después saludo a Messi”, relata el tiktoker sobre lo que realiza en los primeros minutos del día. Sin dudas, y desde el pasado 18 de diciembre, la acción de saludar al 10 en algún momento del día se volvió una actividad cotidiana para muchos argentinos, y los internautas lo reconocieron. “Si amás a Messi me veo obligado a amarte”, comentó un usuario.

Acto seguido, el influencer prepara mates para el pre-desayuno, porque “la vida no tiene sentido si no hay mate”, aseguró. Una vez que la típica bebida lo prepara para seguir con su día, Morris desayuna en un café local y “piensa en lo grande que es ser argentino”, luego de quejarse por el aumento de precios.

El video continúa con cómicas secuencias del joven tomando mate en la calle, en el colectivo, en la parada de micros y hasta en un bidet. Siendo este aparato otra de las características de nuestro país que sorprende a muchos extranjeros. “Almuerzo asado y pienso en lo grande que es ser argentino”, reitera Morris.

Morris se robó el corazón de los argentinos al mostrar que besa a Messi al menos dos veces al día. Foto: Captura video

“Por la tarde busco a Messi otra vez… y bueno, le doy un beso”, cuenta. “Más tarde me doy cuenta del frío que hace y puteo. El colectivo no me paró y puteo. En las noticias veo lo que están haciendo los políticos y los puteo”, ironiza el tiktoker sobre otra particular práctica de los gauchos.

Hacia el final del día, el influencer se muestra muy feliz cenando empanadas y asegura que puede dormir a cualquier hora “gracias a las persianas”. “Cuando me acuesto pienso en lo rápido que se me pasó el día… y puteo”, cerró.

En la plataforma asiática, el video fue muy aplaudido por los usuarios que lo adoptaron con orgullo como un argentino más. El registro ya suma más de 2 millones de reproducciones y 301 mil me gustas.

“El argentino nace dónde quiere”; “Soy el que pintó el mural de Messi y comparto el sentimiento. La argentinidad al palo”; “Te faltó tomar mate después de cada comida, almuerzo o cena... El mate es obligatorio antes de acostarse jaja”; “Perfecta descripción argenta”; “Qué lindo ser Campeón del Mundo”; “Qué personas tan agradables son los argentinos… Saludos desde argentina”, fueron algunos de los comentarios más hilarantes de los internautas.

Seguí leyendo