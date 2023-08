Un argentino consiguió trabajo en Nueva Zelanda pero se hizo viral al contar que “no sabía qué tenía que hacer”

A través de su cuenta de TikTok, Manu Prato,un joven argentino residente en Nueva Zelanda, sorprendió a los usuarios al compartir el inusual empleo que había conseguido. Su relato se propagó rápidamente y se viralizó en cuestión de días.

El hombre, a bordo de una camioneta al costado de una ruta neozelandesa, expresó en su video: “Ahora me convertí en el famoso policía de tránsito, seguridad ciudadana o como lo quieran llamar. Algo tengo que hacer, pero no sé qué caraj... No entendí nada de lo que me dijo el supervisor. Así que acá estoy”. Su desconcierto inicial despertó la curiosidad de los espectadores.

Sin embargo, una hora después, actualizó su situación: “Ahí entendí lo que tengo que hacer. Tengo que chequear que los autos tengan las cadenas puestas en las ruedas. Eso era todo”. Así, quedó claro el singular rol que desempeñaba en su nuevo empleo.

La publicación generó gran revuelo en la red social acumulando más de 300 mil visualizaciones, 30 mil likes y cientos de comentarios.

Entre las reacciones de los usuarios se notó el tono de burla y simpatía por la experiencia compartida por Manu: “Jajaja para los que decían que irse a otro país sin saber el idioma es volverse seguro”. Otro usuario agregó “Tranquilo amigo, no te vayas a estresar tanto. Tenés que pedir vacaciones, ese trabajo es insano.”

Otros bromearon sobre la simplicidad de su trabajo, “Qué buen trabajo te faltó estar apoyado en la chata tomando mates”, “Jajjajaja excelente trabajo” y “Supervisor de encadenado en el rodamiento del vehículo le diría”, “el ok de arriba de la chata jsksksksksksk ya estaba pensando cómo hacerlo más chill aún empleado del mes” fueron algunos de los mensajes que recibió el clip.

