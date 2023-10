Un español se tomó un taxi en Argentina y una curiosa respuesta del chofer generó debate y polémica

Tras la llegada de diferentes plataformas que proveen servicios de transporte en Argentina, taxistas de todo el territorio han notado que son menos las personas que utilizan este medio y, en consecuencia, optan por las aplicaciones que proveen movilidad. No obstante, este transporte tradicional aún es muy solicitado y los ciudadanos conocen sus mañas. Por ello, cuando un español contó en TikTok su particular experiencia con un taxi en Buenos Aires, miles de internautas acudieron en su ayuda.

El tiktoker de la plataforma asiática es Marsal, conocido por su usuario @2marsal. El extranjero se encuentra de visita en la tierra gaucha y, desde su llegada, comparte múltiples videos en los que expresa su amor por esta tierra, su gente y diferentes prácticas sociales.

Sin embargo, un posteo publicado hace dos días escapó de estas temáticas ya que, explícitamente, le pidió ayuda a los internautas para entender algo que le ocurrió. En el metraje de casi 1 minuto y medio, Marsal informa que va a comentar “una cosa que me pasó con todo el respeto del mundo, sobre todo para sacarme una duda”.

Acto seguido, el influencer explica que acostumbra a viajar en taxi por Buenos Aires porque considera que manejan muy buenos precios y, además, por la familiaridad que mantiene con estos medios de transporte, ya que en España funcionan de la misma forma.

“Son amables, te tratan increíble y en cuanto notan tu acento te dan consejos, pero me ha pasado hoy lo siguiente. No voy a decir exactamente dónde ha sido porque quiero evitar todo tipo de problemas, quizás esto sea algo normal”, continuó.

En las imágenes se puede ver la lista de precios dada vuelta y que el taxímetro estaba apagado. Foto: Captura Video

Tras esta aclaración, produce a explicar que cuando salió de su hotel rumbo a un lugar muy conocido de la capital, el primer vehículo que tomó hasta el destino le cobró $2000. Tras pasar el día allí, se disponía a regresar a su residencia y, por esta razón, se encaminó hasta un grupo de taxis estacionados para pedir un auto,

“Uno de ellos se quedó pensando un rato y dijo ‘espérate un momento’. Fue a hablar con otra persona, regresó y me dijo: son $4000″, relató. El influencer admitió haberse sorprendido por la diferencia de precio y, pese a a que le intentaban cobrar el doble por llevarlo hasta el mismo destino, aceptó.

No obstante, lo curioso del episodio no concluyó allí. Al subir al auto, el español filmó algunas cosas que le parecieron extraña y las compartió en el video para que los internautas le dijeran si esto era “algo normal” o no. En primera instancia, notó que la lista de precios que yacía sobre el asiento del acompañante estaba dada vuelta, hecho que le llamó la atención. En adición, también se percató de que el taxímetro permaneció apagado todo el viaje.

“No sé si al ser un lugar muy céntrico de Buenos Aires y muy popular se cierran los precios así y no encienden el marcador. No tengo ni idea… Quiero dejar claro que [no tengo ningún] problema, simplemente es una duda que tengo”, reiteró.

Tras ver las imágenes, los argentinos que se toparon con su video le informaron: “Un taxi sí o sí tiene que prender el taxímetro. Si te cobran sin eso es un precio negociado y no legal”; “Como decimos los argentinos: te cagaron. El taxímetro siempre debe estar encendido. Por suerte no todos son así”.

