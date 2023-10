Tiktoker argentina reveló qué es lo mejor de vivir en Chile y dijo que en nuestro país “se chorearon todo”

Martu Torretta es una joven argentina que reside en el vecino Chile hace ya algún tiempo. Por ello, en su perfil de TikTok, la joven detalló una lista con 7 cosas que ama del país trasandino, con las cuales convive todos los días.

El video ya acumula más de 250 mil reproducciones, con varios comentarios confirmando lo dicho por Maru. Además, los usuarios chilenos no dudaron en contraponer algunas vivencias locales frente a las que experimentaron en su visita a nuestro país.

LO MEJOR DE VIVIR EN CHILE

“En primer lugar: el tránsito. No hablo del taco, sino del respeto y la educación que tienen del tránsito”, manifestó de entrada la argentina Martu Torretta. Al respecto, la joven mencionó que en las calles de Argentina la norma del tránsito no se aplica como en Chile, puesto que según ella, hay situaciones que ponen en peligro al peatón.

“Vos ponés la zona peatonal y acá (Chile) frenan todos automáticamente. Si sos chileno, y nunca has ido a Argentina, no pretendas que eso pase porque el tránsito en Argentina es un caos”, aseguró Torretta. Por otra parte, como segundo punto, Martu celebró la calidad de las autopistas del país chileno y también las obras públicas como los túneles. En ese sentido, Martu advirtió sobre la corrupción con la obra pública en Argentina: “En Argentina se chorearon toda la plata y no lo hacen”.

Martu Torretta enumeró lo mejor de Chile en comparación con Argentina. Foto: Instagram / @martupedia

No obstante, el tercer apartado en su lista fueron los atardeceres ya que significan un verdadero placer para ella. “Mi cosa favorita: los atardeceres. Les juro por Dios que amo Buenos Aires, pero no hay atardeceres como en este país. El cielo rosa, naranja, de todos los colores; las montañas. No sé si es por el smog o qué, pero el color que tiene el cielo acá, es otra cosa”, afirmó la tiktoker.

Otro punto que destacó fue poder pagar con tarjeta, desde el transporte y la facilidad de realizar transferencias en el comercio. Mientras que en quinto lugar también recordó que se ha sentido querida en Chile siendo de nacionalidad argentina. “Nos aman”, sostuvo la joven alegremente.

La chica resaltó la belleza natural de Chile: “Lo cerca que queda la montaña y la playa desde Santiago. La cosa más práctica del mundo”. Finalmente, Martu Torretta destacó “la cantidad de opciones de cosas y marcas que hay en el supermercado. Yogur, 50 marcas. Mantequilla, 20 marcas. Me parece increíble elegir lo que quieras; cosas de afuera, cosas de acá”.

