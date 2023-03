Ulises Jaitt aseguró que Marcelo Corazza podría ser ‘otra Natacha’ por tener información: “Cuídenlo”

La detención de Marcelo Corazza por estar involucrado en supuesta “trata de personas y corrupción de menores” volvió a sacar a la luz las denuncias que Natacha Jaitt hizo públicas y las que quedaron archivadas.

Además, comenzó a circular en redes una lista que aparentemente era la que en su momento hizo la modelo y desató un escándalo. Allí, aparece el nombre de Marcelo Corazza, pero Ulises Jaitt asegura que no es la original y que la de su hermana fue adulterada.

Además, deslizó que el productor de Telefe puede terminar como su hermana si no lo cuidan, ya que él tiene información que puede complicar a otras personas.

“Cuando sale a la luz que hay un caso más de una red de pedofilia, lo primero que se me viene a la cabeza es que por la pedofilia mataron a mi hermana. Eso es claro y que no le queden dudas a nadie”

“Y cuídenlo a Corazza, cuídenlo porque puede ser otra Natacha Jaitt. Lo van a matar para que no de mucha explicación de esta red de pedofilia. Cuidado, graben lo que digo hoy, cuiden a Corazza”

A cuatro años de su muerte, qué se sabe de la muerte de la mediática

“Las mafias te matan cuando quieren, a Natacha la mataron poniéndole droga en la bebida y en dos horas la liquidaron por meterse a denunciar”, aseguró. Y destacó: “Natacha nunca mencionó a Corazza, lo quiero aclarar porque empezó a circular una lista adulterada”.

“Es falsa, hay nombres adulterados. No me voy a meter en ese terreno porque era una lucha de mi hermana, no mía. Sí esto Natacha lo dio a conocer y perdió la vida por meterse en el mundo de la pedofilia que sabemos que es un negocio gigantesco”, argumentó.

El extraño tuit con el que Natacha Jaitt sugirió que podría ser asesinada

Marcelo Corazza se declaró “inocente” antes de ser indagado en la causa por corrupción de menores

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano y actual productor del mismo programa que se emite en Telefe, fue trasladado esta mañana a los tribunales porteños para su declaración indagatoria en el marco de una causa por corrupción de menores, donde también fueron detenidas otras tres personas, entre ellas el líder de la organización.

Antes de ser ingresado esposado al edificio de la calle Lavalle pasadas las 7.20, el detenido dijo en declaraciones a la prensa que era “inocente”.

Las detenciones se dieron el lunes luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.