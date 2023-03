Marcelo Corazza: Natacha Jaitt habló de “casting sábana” y favores sexuales en Gran Hermano, justo antes de morir

Hace poco se cumplieron cuatro años de la muerte de Natacha Jaitt. El parte de la investigación habla de falla multiorgánica y sugiere que podría haberse tratado de una sobredosis. Pero este lunes y tras la detención de Marcelo Corazza, la voz de Jaitt se hizo más fuerte.

En, en 2018, la mediática había denunciado una red de pedofilia en los medios de comunicación, en clubes nocturnos y en las inferiores del fútbol argentino.

La mediática y modelo fue encontrada muerta en 2019.

En una cena en el programa de Mirtha Legrand, Jaitt nombró a numerosas figuras que están involucradas con redes de trata, abuso sexual y pedofilia.

“CASTING SÁBANA” EN GRAN HERMANO

Pero lo más fuerte fue cuando Natacha advirtió sobre la corrupción detrás del proceso de elección de participantes del reality que actualmente es furor en la televisión nacional.

Jaitt responsabilizó a Leonardo Cohen Arazi, quien formaba parte del casting de Gran Hermano en la edición de 2015, de realizar castings sábanas. Su denuncia fue corroborada por Marian Farjat, una exparticipante del certamen.

Marian Farjat luego de pasar por el quirófano

“Leo me ofreció prostituirme cuando yo apenas había salido de la casa de Gran Hermano. Yo estaba en el programa El debate y en el corte fui al baño y ahí me lo dijo. Me preguntó: ‘¿Te gustaría hacer presencia intimas con empresarios, con gente de plata?’ y yo le dije que no me interesaba”, explicó la ex participante del reality

Además, luego de su acusación se filtró una lista de algunas de las personas involucradas en dichos crímenes. Además de Cohen Arazi, se encuentran otros nombres vinculados a Gran Hermano, como Brian Lanzelotta y Francisco Delgado, ambos ex participantes.

La detención de Marcelo Corazza reavivó la denuncia de Natacha Jaitt sobre una red de corrupción de menores. Si bien la causa es ajena al reality, Telefe emitió un comunicado en el que aseguran que el canal “colaborará con la Justicia inmediatamente en tanto sea requerido”. Además, informaron que suspendieron preventivamente a Corazza, tal como la ley lo regula, hasta que se clarifique la situación. Por último, agregaron: “Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos”.

Marcelo Corazza, el primer ganador de "Gran Hermano"

Este martes 21 de marzo le tomarían la declaración al imputado, que en caso de ser declarado culpable se enfrentaría a veinte años de prisión por cada denuncia.