Así reaccionó Tamara Paganini a la noticia de la detención de Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano

Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano, fue detenido este lunes y está acusado de corrupción de menores. Una de las primeras personas en salir a hablar fue Tamara Paganini, quien fue compañera de él en GH, y se mostró completamente sorprendida.

La noticia de la detención, de quien es actualmente uno de los productores del programa más visto de la televisión argentina, sorprendió a todos y aún más a quienes lo conocen y tienen un vínculo cercano con Corazza.

Marcelo Corazza

Tamara Paganini, quien fue compañera de Corazza en el primer Gran Hermano, accedió a hablar con Intrusos tras conocerse la noticia. Si bien no estaba completamente al tanto del tema, Florencia de la V y su equipo le informaron lo que había ocurrido.

Tras escuchar atentamente a los panelistas, Paganini quedó en shock, ya que para ella no coincidía la persona que conoce y las acusaciones en su contra.

“Me enteré por un productor. Y dije: ‘¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra’. La verdad es que espero que sea un error”, dijo quien fue una de las participantes más polémicas del reality.

“Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un ‘perejil’”, deseó Paganini.

Y agregó: “Si esto es verdad, me largaría a llorar porque lo adoro y no me puedo imaginar que hiciera algo así”.

Participantes del primer Gran Hermano.

Qué fue de la vida de Marcelo Corazza, el primer ganador de un “Gran Hermano”

Marcelo Corazza fue el último en salir de la Casa de Gran Hermano en la primera edición en 2001 y la más vista del país. El ganador compartió la final con Tamara Paganini (2° puesto), Gastón Trezeguet (3° puesto) y Daniela Ballester (4° puesto). Él ingresó como reemplazo de un participante que abandonó el juego, se consagró y luego trabajó delante de cámaras por un tiempo.

Se cumplieron 21 años de ese primer programa con Soledad Silveyra y Mariano Peluffo. Pero en la actualidad, Marcelo mantiene un perfil bajo, aunque nunca se alejó del detrás de cámara donde trabaja desde que salió de la casa más famosa del país.

Marcelo Corazza, el primer ganador de "Gran Hermano"

Corazza se ganaba la vida como profesor de educación física y de rugby y con el dinero que ganó en el programa cumplió su sueño de tener la casa propia y también ayudó a sus papás con el arreglo de su propiedad.

Telefe le ofreció conducir un programa de juegos junto a Sabrina Carballo y le fue muy bien, incluso se enamoró de la actriz y tuvieron un largo romance. Lo tentaron con ser actor pero él prefirió quedarse atrás de las cámaras.

“Me transformé en productor de televisión y trabajo en Telefe en exteriores. Me va bastante bien gracias a Dios, con muchos proyectos”, confió el mediático que participó de la producción de “Pequeñas Victorias 2″ y trabajó con Juan José Campanella.