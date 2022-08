Qué fue de la vida de Marcelo Corazza, el primer ganador de un “Gran Hermano”

Allá por el 2001 “Gran Hermano” llegó a la Argentina para cambiar la manera de hacer televisión. Fue el primer reality que vimos y que seguimos las 24 ya que las cámaras de la casa nunca se apagaban. Los participantes y el ganador de esta primera edición son inolvidables.

Marcelo Corazza fue el último en salir de la propiedad más vista del país, compartió la final con Tamara Paganini (2° puesto), Gastón Trezeguet (3° puesto) y Daniela Ballester (4° puesto). Él ingresó como reemplazo de un participante que abandonó el juego, se consagró y luego trabajó delante de cámaras por un tiempo.

Marcelo Corazza, el primer ganador de "Gran Hermano"

Ahora se cumplen 21 años de ese primer programa con Soledad Silveyra y Mariano Peluffo; ya se está produciendo una nueva edición que seguramente dará qué hablar. Hoy Marcelo mantiene un perfil bajo confió sus sensaciones al enterarse de que vuelve “Gran Hermano”.

Corazza se ganaba la vida como profesor de educación física y de rugby y con el dinero que ganó en el programa cumplió su sueño de tener la casa propia y también ayudó a sus papás con el arreglo de su propiedad.

Telefe le ofreció conducir un programa de juegos junto a Sabrina Carballo y le fue muy bien y hasta se enamoró de la actriz y tuvieron un romance largo. Lo tentaron con ser actor pero él prefirió quedarse atrás de las cámaras.

“Me transformé en productor de televisión y trabajo en Telefe en exteriores. Me va bastante bien gracias a Dios, con muchos proyectos”, confió el mediático que participó de la producción de “Pequeñas Victorias 2″ y trabajó con Juan José Campanella.

Marcelo nunca abandonó el rugby ni el deporte y a pesar de que tuvo una muy buena experiencia en el reality televisado por Telefe, confesó: “En algún momento me arrepentí de haber entrado a la casa”.

Marcelo Corazza habló de la nueva edición de “Gran Hermano”

En el ciclo radial “Por si las moscas”, el primer ganador de “Gran Hermano” se refirió a la nueva estadía en la casa más famosa del país que está en plena preparación. “Me sorprendió la noticia del regreso del programa. Empezó a correr el rumor y nos empezaron a sondear a todos los ex participantes, como siempre ocurre. Y yo dije que no creía que fuera a pasar en Telefe, pero hace un mes nos dijeron que se hacía y empezamos con las reuniones”, comentó.

El ahora productor del canal de las pelotas compartió cuáles serían los condimentos que debería tener este nuevo programa teniendo en cuenta que las redes sociales son el principal medio de mostrar la vida: “Los participantes no van a tener el celular ni redes sociales y los van a ver como son realmente, no a través de un filtro”.

“Es cierto que las redes son una competencia, pero el reality termina arrasando. Tenés que ser muy fuerte de la cabeza para mostrar todo lo que sos en realidad y no solo lo que te conviene mostrar. ‘Gran Hermano’ es la vida real, y es un desafío grande para los chicos de hoy”, completó.

Respecto a que si es mejor una estrategia o ser tal cual uno es, Marcelo comentó: “Podés tener una estrategia durante 160 días pero tenés que tener una personalidad muy fuerte para que no se te caiga. Podés tener mini estrategias para sobrevivir o para pasar una gala pero vos vivís las 24 horas ahí, y en algún momento se te cae la careta. Lo mejor es sacar lo mejor de uno y buscar cómo competir. Nosotros éramos todos bebés de pecho al lado de lo que son los chicos ahora”.

Sobre cómo fue el después de tanta exposición, el ganador compartió: “Al no querer ser famoso, para mí la salida fue mucho más dura que para los que sí querían trabajar en el medio. No me quejo, pero tuve que reinventarme y ver de qué laburaba. Yo peregriné por algunos programas de televisión y estar delante de la cámara claramente no era lo mío y terminé produciendo”.

“En algún momento me arrepentí de haber entrado a la casa. Al año de salir, cuando salía y me reconocían, me quería matar. Tuve dos semanas a los medios acampando en la puerta de mi casa. ¡Salía al balcón y parecía Eva Perón! ¡Mi familia firmaba autógrafos! Fueron procesos... Hoy lo miro a la distancia y me parece que fue una experiencia que me sumó un montón; me transformé, creo, en un buen productor de televisión”, dijo para cerrar.