Convocaron a Marianela Mirra para que regrese a Gran Hermano y ella aclaró: “Voy a hablar con ellos en la semana”

Este año regresa Gran Hermano, el reality más famoso del mundo, a la pantalla de Telefe. Con la conducción de Santiago del Moro, el mes de estreno sería septiembre, aunque podría extenderse hasta octubre. Una posible “hermanita” podría ser Marianela Mirra, la campeona de 2007, quien habló con LAM sobre esta posibilidad.

Después de ser la ganadora en Gran Hermano 2007, una de las más populares por su fulminante de traición a Diego Leonardi, arrancó una carrera en los medios, pero un escandaloso cruce con Jorge Rial la alejó. Mirra se autoexilió en Tucumán donde se asentó de manera definitiva, sin contacto con la cámara.

Marianela Mirra, en GH 2007

A pesar de esto, en los últimos días, Marianela les preguntó a sus seguidores de Instagram su opinión sobre un posible regreso a Gran Hermano.

Entonces, Fernanda Iglesias, panelista de LAM, se comunicó con la ex GH, que le confirmó que Gastón Trezeguet la convocó para la nueva edición del reality. “Pero yo no creo, honestamente. Ya yo tengo una vida acá, ¡y otra vez no me pasa lo que me sucedió hace un tiempo atrás!”, explicó Mirra.

Fernanda Iglesias leyó los mensajes de Mirra al aire en LAM

“Puse ‘¿Qué opinan si vuelvo?’, como algo que me dio risa y me hizo fantasear nada más”, aclaró Marianela, en referencia a la historia que compartió en Instagram.

Luego, Iglesias le consultó si tuvo alguna reunión con la producción de Gran Hermano. “No, cero. Voy a hablar con ellos en la semana, eso sí, pero nada más”, agregó. Mientras Ángel reconocía que “fue una gran participante y una gran mediática”.

Marianela Mirra. (Foto: Instagram)

Marianela Mirra

“Si hay algo que me dejó de gustar hace tiempo es la exposición. Yo estoy en otra, imaginate mi nivel de expectativa si quisiera estar en un panel de Gran Hermano, la verdad no lo veo factible”, agregó la exparticipante.

Marianela Mirra aseguró: “No me quedó otra que alejarme de los medios”

“Estoy muy en otra, no quiere decir que no me enganche de un formato del que fui fan siempre, pero lo voy a ver por TV”, sostuvo Mirra. Por otro lado, Marianela le contó a Iglesias que “no le quedó otra” que aislarse de los medios y que consideró volver: “Lo pensé pero ¿a qué costo?... Yo soy de las que tiene una vida luego de la tele”, concluyó.

“Sería una gran angelita”, soltó De Brito luego de la comunicación, mientras Fernanda Iglesias leía otro mensaje de la ex GH. “Es difícil muchas veces rehacer la vida, después de las experiencias estas. Ya estoy grande, ya no me bancaría las opiniones como ‘cara de qué tiene, cuerpo de qué’”, señaló.