Gran Hermano 2022: estos son los siete postulantes a ingresar al reality con pasado televisivo

Vuelve Gran Hermano a Telefe con la conducción de Santiago del Moro y el estreno está previsto para los primeros días de octubre. Serán 18 participantes nomas, pero miles se postulan hace semanas en las redes sociales para el entrar al reality más popular de todo el mundo. Entre ellos, hay siete con pasado televisivo.

Luis Zerda, más conocido como Luisito, se hizo famoso en 2010 cuando participó de Cuestión de Peso. Se inscribió en GH para poder tener visibilidad y acceder a un tratamiento que le permita bajar de peso. “Me caracterizo por tener una fuerte coraza donde nadie me pueda lastimar, tengo un don que es hacer reír a la gente”, dijo en el video del casting.

Luisito de “Cuestión de peso”

Matías Schrank fue uno de los finalistas de la edición 2015, que dio como ganador a Francisco Delgado. Luego de su paso por GH, se metió en política y fue precandidato a concejal en Posadas. Ahora se volvió a postular para entrar al reality. “Me anoté de nuevo, qué se yo”, escribió en sus redes.

Matías Schrank, exparticipante de Gran Hermano

Otro de los postulantes es Fede, el novio de Guido Suller. “Tengo 22 años y seis hermanos, soy el segundo. Vengo de una familia muy humilde, trabajadora como yo, por eso soy una persona muy buscavida. Soy barbero, bachero y mozo”, agregó. Su objetivo es ayudar económicamente a su familia. A pesar de que está alejado de los medios, Guido lo apoya en la iniciativa.

Fede no es el único relacionado con la familia “Süller”: Martín Lema, ex de Silvia, un joven uruguayo, grabó un video para ingresar al show. “Tengo una enfermedad que se llama ludopatía, soy un adicto al juego y tengo que pagar muchísimas deudas. Entrar a Gran Hermano me serviría por ese tema y además para cumplir mi sueño de ser famoso”, dijo en Mitre Live.

El ex de Silvia se postuló para entrar a GH

Macarena Herrera fue pareja de Alex Caniggia en el 2018 y quiere entrar a GH. Tiene 26 años y promete revelar verdades: “Soy ex de alguien famoso, eso tal vez es atrayente porque podría revelar algunas intimidades y cosas que sé, en el caso de que me convenga en el juego, claro”.

La ex de Alex Caniggia quiere tener su chance en el reality

El caso más curioso es el de María Esther Ibarra, quien tiene 67 años, es de Tucumán y tiene 6 hijos, 16 nietos y 7 bisnietos. Es la mamá de Jésica Gómez, popularmente conocida como Osito, de Gran Hermano 2007.

“Nunca he convivido con alguien desconocido, pero ahi veré, yo soy muy tranquila y dada, respeto a todo el mundo, pienso que no vamos a tener problema”, dijo. “Quiero que me conozcan y ser famosa, si puedo entrar al programa le voy a comunicar a la gente que todo se puede, siempre se pueden hacer bien las cosas, todo con respeto y amor”, añadió.

La mamá de Osito Gómez quiere conquistar la casa más famosa

El último de los postulantes es Ariel Calfucurá, quien hace veinte años trabajó con Santiago del Moro en el Countdown de MuchMusic. “Calfu” se disfrazaba de alguna persona u objeto relacionado con la coyuntura. Actualmente, trabaja como preceptor y es actor.