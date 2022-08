Se filtró el primer participante que podría entrar a Gran Hermano: un taxista que fue víctima de una golpiza

Se acerca el inicio de una nueva temporada de Gran Hermano y se conoció el nombre de uno de los posibles participantes del reality. Agustín Anduelo, un joven taxista de Río Negro, fue convocado a un casting presencial con la producción de Telefe y sueña con ser parte de uno de los éxitos de la televisión.

Anduelo fue víctima de una brutal golpiza mientras trabajaba con el taxi, profesión en la que lleva 10 años, y fue noticia por ese hecho. Lejos de quedarse con el mal momento que vivió, en cuanto se recuperó decidió postularse para entrar en Gran Hermano e hizo el casting virtual con millones de personas que aspiran a ser parte del nuevo ciclo del reality.

“Algunos deseaban que me recupere pero muchos otros chupa pi... decían que yo vendía droga o andaba robando. Cualquiera. En Viedma hay mucha gente mala que cuando te pasa algo mala te sacan el cuero. Tienen mucho odio”, contó en un video que compartió en sus redes.

Pero ya focalizado en el programa, Agustín comentó que la fama y el gran premio no son sus únicas motivaciones para entrar a la casa más famosa del país. Sino también quiere vivir la experiencia de estar encerrado con personas desconocidas, sin teléfono, sin noticias ni contacto con la realidad exterior.

Además, algo que sorprendió es que si llega a ganar, donará el dinero porque asegura que “no lo necesita”. Lo primero que hará es comprar ropa y zapatillas para la gente que vive en barrios carenciados de Viedma, la ciudad de donde es oriundo.

Agustín Anduelo, el joven taxista que sueña con entrar a Gran Hermano 2022.

Agustín Anduelo coquetea con la fama en Viedma

Agustín ya dio el primer paso, ya es famoso entre los vecinos de Viedma que lo reconocen y lo consideran “mediático”. Ahora no pierde las esperanzas de ser uno de los elegidos para ser parte de la historia de Gran Hermano.

El joven este miércoles deberá presentarse en el casting y luego se realizará una evaluación para determinar si será uno de los elegidos entre las millones de personas que se anotaron.

“Es increíble la atención que tienen sobre mí. Me dejan notificaciones en Tik Tok con una cuenta de Telefe y me ponen me gusta a mis videos. Saben todo de mí”, dijo el joven en diálogo con diario Río Negro.

Agustín Anduelo, el joven taxista que sueña con entrar a Gran Hermano 2022.