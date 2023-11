Se filtra el primer video de Marcelo Corazza tras ser excarcelado a pura euforia

Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano y ex productor del programa, ha sido liberado tras cinco meses de prisión en el penal de Ezeiza.

La decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo luego de que los fiscales del caso se pronunciaran a favor de su excarcelación.

El caso de Corazza se remonta a una acusación por corrupción de menores y asociación ilícita. Inicialmente, Corazza fue detenido el 20 de marzo de este año bajo la acusación de encontrarse en 2001 con un menor de 14 años y cometer actos obscenos en su presencia.

Sin embargo, fue liberado el 3 de abril debido a la calificación penal. Esta liberación fue apelada por el fiscal Patricio Lugones, y la Cámara de Apelaciones decidió acusar a todos los detenidos, incluyendo a Corazza, de formar una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil.

Corazza fue nuevamente detenido el 31 de mayo y trasladado al penal de Ezeiza, donde permaneció hasta su liberación este miércoles.

El juez Ariel Lijo ordenó que, además de su libertad, Corazza lleve una tobillera electrónica y cumpla con ciertas restricciones. El ex productor tiene prohibido salir del país y debe presentarse mensualmente en el juzgado. Además, no puede ausentarse de su residencia en Tigre por más de 24 horas.

Por qué fue detenido Marcelo Corazza en mayo

Corazza, quien ha sido una figura pública en la televisión argentina, expresó su desconcierto en el momento de su primera detención, diciendo: “No sé por qué estoy acá, me acuesto pensando en no querer despertar. Es una porquería, una locura”.

En el proceso judicial, se reveló que Corazza había mantenido una relación sentimental con un joven que, al comienzo del contacto, era menor de edad.

Marcelo Corazza

La víctima confirmó que su relación con Corazza comenzó cuando tenía 17 años y detalló que le pagaba por fotos íntimas.

El juez Lijo consideró factores como la pena máxima prevista para el delito y el hecho de que Corazza no tenía antecedentes penales. También señaló que, al ser una figura pública, la voluntad de fuga u ocultamiento se vería dificultada.

