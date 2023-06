Escondido en un cementerio, una presunta víctima de Corazza denunció a un primerísimo conductor de Telefe

En las últimas horas, una nueva denuncia de abuso sexual golpea de cerca a Telefe. En Crónica Tv, una presunta víctima de Marcelo Corazza, escondido en un cementerio y con un pasamontañas para reservar su identidad, denunció que fue abusado sexualmente por Marley. Según el relato del hombre, el conductor lo habría abusado cuando aún era menor de edad.

Después de hablar de Corazza y de cómo fue contactado por la red de pederastas, que ya habría sido desarticulada por la justicia, el hombre reveló que había un conductor muy conocido de Telefe que había pagado una gran cantidad de dinero para tener relaciones con otros dos amigos que eran menores. Según contó, este conductor habría abusado de él en dos ocasiones.

Diego Moranzoni, el conductor del programa de Crónica Tv, le insistía en que diera el nombre, pero el hombre se resistía porque aseguraba tener miedo. “Tengo miedo, tengo familia, esta gente tiene un pode tan grande y oscuro, tanta perversidad. Nadie te asegura nada”, confesó el hombre.

Con Fernando Burlando en el estudio, Moranzoni le ofrecía protección a la supuesta víctima, pero el abogado lo corrigió y dijo que sólo podía brindarle acompañamiento. De todas maneras, el hombre se animó y nombró a Marley.

Con esa información y con el nombre del conductor más importante de Telefe saliendo de la boca de su entrevistado, Moranzoni no se animó a agregar nada más. “Yo no quiero decir nada. Esto es tremendo, en primera persona” decían mientras no dejaba de moverse en el estudio.

EL SILENCIO DE TELEFE, DE MARLEY Y EL MISTERIO DE LA CONDUCCIÓN DE LOS MARTÍN FIERRO

Ante estas declaraciones, muchos esperaban que desde Telefe emitieran un comunicado, como sí pasó con el caso de Corazza y Jey Mammon, sin embargo hay total hermetismo en el canal de las pelotas y nadie dice nada.

Marley tampoco ha hecho declaraciones. El conductor, que en estos días está cumpliendo años, se encuentra en Colombia grabando el reality de aventuras “Survivor”.

Marley y Mirko en Colombia, mientras el conductor graba "Survivor"

Por su parte, en LAM hablaron de esta denuncia y especulaban con que Marley podría ser bajado de la conducción de los Martín Fierro. Fue el mismísimo Luis Ventura, quien a través de un audio reveló que la conducción de la entrega de premios es aún un misterio y que no hubo, ni hay, nadie confirmado.

