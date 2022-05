Quién es Nicolás Mart, el joven arquitecto que sería la pareja de Marley

La vida amorosa de Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, ha sido siempre un misterio. Más allá de alguna vinculación a Rocío Marengo hace ya muchos años y muchas especulaciones, poco se ha sabido realmente de las relaciones del conductor.

Pese a todos los indicios, la figura de Telefe nunca ha confirmado su relación con el hombre. Incluso, hace algún tiempo brindó una entrevista en la que afirmó que no tenía “tiempo para el amor”.

“Ya no tengo energía para eso. Tampoco me da llevar gente a mi casa, estoy mucho más tranquilo porque mi casa es ahora también la casa de mi hijo y no resulta tan sencillo”, había dicho en aquel entonces.

Nicolás Mart, el joven arquitecto que señalan como el novio de Marley.

Lo cierto es que desde ya hace varios años se dice que está en pareja con un arquitecto argentino radicado en España, llamado Nicolás Mart. El joven está en la vida de Marley al menos desde que llegó Mirko a su vida, ya que en sus redes tiene fotos con el niño desde que era un bebé y entre ambos se nota que hay un vínculo muy fuerte.

Pero en redes, tanto Marley como Nicolás no suben fotos juntos. Además, se cuidan de darse “me gustas” o de dejar comentarios en las publicaciones.

Pero prácticamente eso es lo único que falta para que se confirme este romance de años, teniendo en cuenta que el arquitecto tiene relación con todos los amigos del conductor de la farándula, quienes lo siguen en Instagram y le comentan todas las fotos.

Marley se mostró otra vez muy cerca del arquitecto que sería su novio

Las redes y las fotos ponen en evidencia el amor entre Marley y Nicolás Mart

Además hay muchas coincidencias con la mayoría de los viajes que Marley hace con “Por el mundo”, ya que en las redes sociales de ambos hay fotos en los mismos sitios, pero nunca juntos.

Incluso, en las últimas horas Marley compartió una foto en sus redes de una reunión con parte de su círculo íntimo de amigos en la que está Susana Giménez, La Negra Vernaci, Federico Hoffmann, Humberto Tortonese, él y Nicolás Mart, como uno más del grupo.