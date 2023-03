Quién es Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano y la gravísima causa por la que se lo detuvo

El ganador de la primera edición argentina del reality show Gran Hermano, Marcelo Corazza, ha sido detenido por la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad en cumplimiento de seis allanamientos por una causa que investiga corrupción de menores.

La imputación es por haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros.

Marcelo Corazza se defendió y dijo que es inocente.

Según la investigación, esto ocurrió con al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos el año 1999 a la fecha.

Marcelo Corazza, quien ahora trabaja como productor de Telefe, ingresó a la casa del reality en el año 2001 para ganar la plata y poder comprarse una casa, según ha afirmado en una entrevista reciente.

Su estadía en la casa fue de 68 días, sobre un total de 112 que duró aquel histórico ciclo que fue conducido por Soledad Silveyra.

Tras ganar el programa, Corazza inició una carrera en los medios como conductor de programas infantiles y solidarios, pero se sintió muy afectado por el alto nivel de exposición que le conllevaba esta nueva vida.

Marcelo Corazza trabajó en Gran Hermano hasta el día anterior a su detención

“En algún momento me arrepentí de haber entrado a la casa. Al año de salir, cuando salía y me reconocían, me quería matar. Tuve dos semanas a los medios acampando en la puerta de mi casa. ¡Salía al balcón y parecía Eva Perón! ¡Mi familia firmaba autógrafos! Fueron procesos.”, dijo.

“Hoy lo miro a la distancia y me parece que fue una experiencia que me sumó un montón; me transformé, creo, en un buen productor de televisión”, declaró Marcelo en una entrevista.

En el detrás de cámara, Corazza formó parte de distintos ciclos del canal, como El Primero de Nosotros, Bartender, Quién es La Máscara y Pequeñas Victorias 2, entre otros. Actualmente, trabajaba en el departamento de locación de Telefe y se encargaba de coordinar la producción en El Debate de Gran Hermano.

Corazza estuvo trabajando durante la noche del domingo en la gala de eliminación en la que se fue Romina Uhrig, pero en el mediodía de este lunes fue hallado en su domicilio en la ciudad de Tigre por la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad en cumplimiento de seis allanamientos por una causa que investiga corrupción de menores.