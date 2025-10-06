6 de octubre de 2025 - 19:50

Truco para no limpiar más: cómo eliminar el polvillo de la parte superior de la alacena

Existe un truco sencillo que consiste en 2 partes. Evita para siempre la acumulación de polvo en la parte más alta de la alacena de la cocina.

El techo de la alacena es una de las zonas más olvidadas de la cocina. Pero con este truco podrás olvidar de limpiar para siempre.

Por Redacción

El techo de la alacena de la cocina es la zona donde más suele formarse una capa de polvo que parece imposible de limpiar. Aunque se pase un trapo o se aspire con frecuencia, el polvillo vuelve a aparecer y se combina con la grasa. Un truco muy simple y sin esfuerzo promete evitar de manera permanente ese problema.

La clave está en combinar limpieza con un método casero. Eso rápidamente evita que la suciedad vuelva a asentarse. Esta técnica ha logrado olvidar la limpieza permanente en esa zona por su efectividad, y lo mejor es que solo se necesitan elementos que todos tenemos en casa.

El techo de la alacena es una de las zonas más olvidadas de la cocina. Pero con este truco podrás olvidar de limpiar para siempre.

Primero debemos limpiar correctamente la parte superior de la alacena para eliminar el polvo

La primera parte del truco consiste en limpiar con vinagre blanco, un producto ampliamente eficaz por su capacidad para eliminar grasa, bacterias y residuos.

¿Por qué el vinagre es el ingrediente más utilizado en la limpieza?

Según la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), el vinagre es un agente de limpieza natural que ayuda a reducir microorganismos y a dejar las superficies relucientes sin necesidad de desinfectantes agresivos. Además, no deja ese olor característico que aparece apenas se hace contacto.

¿Cómo debe aplicarse el vinagre?

  • Para aplicarlo arriba de la alacena solo debemos mezclar una parte de vinagre blanco con una parte de agua tibia.
  • Luego, con un trapo limpio o una esponja, hay que pasar por toda la superficie superior de la alacena, eliminando la capa de polvo acumulada.
  • Con un paño seco, debemos secar completamente para evitar que quede humedad o mal olor. Este paso es importante para que el siguiente truco funcione a la perfección.

El vinagre, además de limpiar, también neutraliza los olores y previene la formación de grasa en el mueble, lo que facilita el mantenimiento y alarga la vida útil de la madera de la alacena.

El techo de la alacena es una de las zonas más olvidadas de la cocina. Pero con este truco podrás olvidar de limpiar para siempre.

Una vez limpia y seca la superficie, llega el paso más ingenioso del truco

Este método es totalmente simple. Solo debemos colocar hojas de papel de diario sobre toda la parte superior de la alacena.

  • La idea de este recurso es actuar como una barrera que atrapa el polvillo sin que se adhiera directamente al mueble. Es decir, el polvillo y la grasa se pegan en el papel.
  • Por eso, cada cierto tiempo, se pueden retirar las hojas viejas y reemplazarlas por otras nuevas, evitando tener que volver a limpiar. De esta manera, cuando el polvo se acumula, solo hay que renovar las hojas, manteniendo la alacena impecable durante años.

Este método es tan sencillo y efectivo que también funciona en superficies altas como heladeras, armarios o estantes, donde suele ser incómodo pasar un trapo regularmente.

El techo de la alacena es una de las zonas más olvidadas de la cocina. Pero con este truco podrás olvidar de limpiar para siempre.

El truco casero de limpiar con vinagre y luego colocar diarios en la parte más alta de la cocina y por lo tanto más incómoda de limpiar, une lo mejor de dos ideas simples y efectivas. Con ambos pasos, la parte superior de la alacena puede mantenerse limpia durante bastante tiempo sin esfuerzo adicional.

