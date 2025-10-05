5 de octubre de 2025 - 11:30

Elimine insectos como las chinches con una simple mezcla al rociar el colchón y las sábanas

Un truco casero que sorprende por su eficacia y facilidad. Es una mezcla natural que ahuyenta y elimina insectos molestos del colchón y las sábanas.

Esta mezcla, además, ahuyenta diferentes insectos y no necesita de químicos agresivos que afectan la salud o el ambiente.

Lucas Vasquez

Hay momentos en los que el descanso se torna incómodo producto de pequeños insectos que suelen pasar desapercibidos. Las chinches, difíciles de detectar a simple vista, pueden esconderse entre las costuras de las sábanas y los pliegues del colchón, afectando la calidad del sueño sin que uno lo note. Existe una mezcla casera que los aleja de forma definitiva.

Existen diversos insecticidas comerciales que prometen resultados rápidos, pero esta mezcla natural cumple la misma función sin dañar los tejidos ni provocar irritaciones. Una de las combinaciones más efectivas es la mezcla de dos ingredientes que actúan como desinfectante y repelente gracias a sus propiedades aromáticas.

eliminar chinches del colchón
Cómo preparar la mezcla de clavo de olor y alcohol para eliminar las chinches

El truco consiste en aprovechar el poder del clavo de olor, una especia con compuestos naturales como el eugenol, conocido por sus efectos insecticidas y antibacterianos. Para preparar el repelente se necesitan entre 10 y 15 clavos de olor y medio litro de alcohol etílico.

  • El procedimiento es sencillo. Primero debemos colocar clavos en un frasco con alcohol y dejarlo reposar al menos 48 horas para que el líquido adquiera el aroma y las propiedades del clavo.
  • Luego hay que colar y pasar la mezcla a un atomizador limpio. Antes de rociar, es importante ventilar el dormitorio y retirar las sábanas, que deben lavarse con agua caliente.
  • Una vez seco el colchón, solo queda pulverizar la mezcla sobre las costuras, esquinas y superficies donde suelen esconderse las chinches.

El olor fuerte del clavo actúa como repelente natural, mientras que el alcohol ayuda a eliminar posibles huevos o larvas, evitando que reaparezcan.

eliminar chinches del colchón
Debemos complementar con otros cuidados para mantener la cama libre de plagas

Lavar el colchón es algo inusual, por eso, además del uso del atomizador, hay algunas medidas preventivas que la Biblioteca Nacional de Medicina aporta para mantener el dormitorio protegido.

  • Es fundamental lavar la ropa de cama al menos una vez por semana con agua caliente, aspirar el colchón cada 15 días y mantener la habitación bien ventilada.
  • También conviene evitar acumular ropa o cajas debajo de la cama, ya que las chinches suelen esconderse en lugares oscuros y cálidos.
  • En casos extremos de infestaciones, debemos actuar con una combinación de una limpieza profunda utilizando vapor caliente.

La opción de productos naturales como el clavo de olor tiene la ventaja de ser seguro, económico y respetuoso con el medio ambiente. Su aroma, además, deja una sensación de frescura en las habitaciones, algo que muchos prefieren frente a los olores intensos de los químicos.

eliminar chinches del colchón
Eliminar las chinches, que producen picazón apenas apoyarnos a la cama no necesita de productos costosos ni procedimientos extremos. La mezcla de clavo de olor y alcohol etílico es una opción práctica, efectiva y natural que permite dormir tranquilo y sin riesgos. Es un método casero que puede ayudar a la higiene del hogar.

