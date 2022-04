Tras la muerte de su padre, Dani La Chepi volvió a ser internada para ser operada

Dani La Chepi está atravesando momentos difíciles en su vida. Tras la muerte de su padre, un golpe muy duro para ella y sus hermanos, debió ser sometida nuevamente a una intervención quirúrgica. Si bien no fue un procedimiento complejo, el hecho de tener que estar internada la puso un poco nerviosa y la llenó de incertidumbre.

La influencer ingresó el jueves 31 de marzo a la Clínica Olivos y, a dos semanas de haber sido operada de cálculos renales, contó que debían extraerle un catéter por el que le quitaron las piedras. Por lo que se internó, le realizaron la intervención y regresó a su casa para la recuperación.

“Lo recargué a preguntas al médico. Una hora duró la consulta, una paciencia tiene el doctor. Le dije que me explique cómo es porque yo no entiendo. ¿Por dónde?, ¿cómo saca el catéter? Me dijo que entro al quirófano y que me ponen una leche blanca... ¿En la cara?, le pregunté. Ahí fue fuerte”, contó con humor.

“Pero me dijo que no. Que era a través de una vía y que me pasan ‘esto que dice acá y te dormís’. Que dura dos minutos y medio y que él con una pinza, por donde hacemos pis, lo saca. Que listo, abro los ojos y ya está”, comentó la exparticipante de Masterchef Celebrity.

La nueva intervención de Dani La Chepi que preocupó a sus seguidores

Aunque después se puso un poco más seria y reconoció que estaba preocupada por la intervención: “Siempre cuando te duermen, aunque sean algunos minutos, a mí me da miedo. Empiezo... ‘y si no me despierto, y si la nena, esto, otro’. Con esto, más lo de mi viejo, estoy como sensibilizada”.

Pero afortunadamente todo salió bien y la actriz ya está en casa junto a su hija, Isabella. “Buen día, estoy bien, la verdad que estoy bien. Fue un procedimiento corto, de estar dormida tres minutos, porque eso es lo que tardó el doctor en quitar el catéter que gracias a Dios me lo sacó”, contó La Chepi para la tranquilidad de sus seguidores.

Y luego volvió a ser ella con el humor que la caracteriza y mostró las divertidas fotos “sexys” que se sacó en la clínica duante su estadía.

Las fotos de Dani La Chepi en el hospital.