“Abracen a los suyos”, el emocionante mensaje de La Chepi tras el fallecimiento de su papá

Daniela La Chepi Viaggiamari está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida: la reciente muerte de su papá Alberto. Este lunes comunicó la noticia en Instagram con una foto familiar y un hermoso mensaje en el que recordó muchas de las cosas que él le enseñó.

El hombre de 73 años sufrió un ACV isquémico hace 9 años y según confió en entrevistas La Chepi, “está postrado, perdió toda la movilidad del lado derecho y lo único que mueve es el dedo pulgar”. A principios de marzo debió ser hospitalizado y la familia lo despidió porque pensaron que le había llegado la hora, pero no. “A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación”, comentó.

La conductora de “El juego de la oca” despidió a su papá con una fotografía en la que se ve a su mamá y hermanos, todos junto a Alberto celebrando su cumpleaños. Y escribió: “Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que ‘pa’ atrá' sólo es para tomar impulso”.

”Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo”, sostuvo Dani y siguió: ”Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón y que hay 3 maneras de hacer las cosas: La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani”.

“Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo. 3/3/49 28/3/2022. QEPD”, escribió en la frase final.

La Chepi mostró una carta que le dejó su padre antes de morir

Con las emociones a flor de piel, La Chepi volvió a compartir en las historias una fotografía de una carta que le escribió su papá. Es de octubre del 2009 y se la dedicó: "A mi reina amada Daniela".

“Este era mi papá... abracen a los suyos”, puso como frase la influencer sobre la toma que publicó en Instagram.