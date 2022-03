Zaira Nara posó en el dique Ullum con un look total white increíble

Zaira Nara está reconstruyendo su vínculo matrimonial con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos. En medio de los rumores de crisis, ella misma salió a aclarar cómo estaban en la actualidad con su marido. Al parecer, él la engañó con una modelo, en París, mientras Mauro Icardi estaba con la China Suárez.

Lo cierto es que la conductora no deja de lado sus labores y, de hecho, le sirven de escape al presente no tan color de rosas que está viviendo. Por eso no dudó en aceptar la campaña de vestimenta que la llevó a San Juan, al dique de Ullum precisamente.

Desde dicho lugar turístico, Zaira marcó tendencia porque posó con un increíble atuendo Total White que resalta ante el hermoso paisaje de montaña y agua celeste. Se trata de un top, un chaleco de pluma cortito y un pantalón híper cómodo, de piernas anchas y pinzas en la cintura.

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

Su panza queda totalmente descubierta y hace un guiño sensual con sus piernas que se transparentan por debajo del pantalón.

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

La modelo habría llegado el sábado a la provincia vecina, espléndida y de muy buen humor, para conducir el “Ironman 70.3″, además de hacer producciones de fotos con el dique de fondo. En su cuenta de Instagram se mostró con varios cambios de ropa.

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

Se permitió jugar con el color negro y demostró que todo le queda pintado. Desde un vestido formal para salir a cenar y hasta un conjunto de ropa deportiva.

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

Zaira Nara enamora con sus looks desde el dique de Ullum

¿Qué dijo Zaira Nara de su crisis matrimonial?

Apenas se supo de la posible infidelidad de Jakob von Plessen, el marido de Zaira Nara y padre de sus dos pequeños, Malaika y Viggo, la morocha rompió el silencio y habló de su presente.

Karina Iavíccoli fue quien reveló que la traición habría pasado en París, al mismo momento en que Mauro Icardi se veía con la China Suárez. Y al salir esto al ámbito público, Paula Varela se comunicó con la hermana de Wanda Nara.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

“Zaira nos escribió para aclararnos un poco las cosas. Dice que está un poco dolida porque ella siempre trata de cuidar su privacidad y su intimidad”, comentó la periodista de “Socios del espectáculo”. Y siguió: “Ella dijo que Jakob volvió del Sur hace unos días, que están reacomodando la familia, que es verdad que la distancia hace difícil la situación familiar, pero que están reacomodando y están bien”.

Además, comentó que Nara confió que “le cuesta mucho la exposición y quiere que el tema de su relación quede puertas adentro”.