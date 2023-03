Susana Giménez regresa a las pantallas y se refirió al tema: “No quiero estar”

Susana Giménez regresó al país para estrenar su nuevo proyecto televisivo, LOL, a través de la plataforma de streaming Prime Video. En una entrevista con Ángel de Brito para el programa LAM, Giménez habló sobre su programa y su emoción por el estreno.

“Yo no soy humorista, son los chicos. Soy la jueza y si alguien se ríe primero le saco una tarjeta amarilla y si vuelve a reírse una roja, es echado y me cuesta mucho”, explicó la presentadora.

La presentadora también habló sobre su futuro en la televisión y en el teatro. Según Giménez, tal vez volvería a la televisión, pero no haría teatro por ahora. Además, la presentadora habló sobre otros famosos, como Wanda Nara, quien ahora conduce un programa. “Me parece muy bien que Wanda Nara tenga un programa. Me cae muy bien”, dijo Giménez.

Por último, la presentadora desmintió los rumores de un romance con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. “Es un gran amigo, pero nada más que eso”, dijo Giménez en la entrevista.

En la entrevista, la presentadora también habló sobre su vida amorosa y los hombres en su vida. Giménez habló sobre el incidente del cenicero que le arrojó a su exnovio, Humberto Roviralta, “Los hombres no me entran por el humor, pero es bueno que lo tengan, tuve algunos que eran medios pesados”, dijo Giménez.

Ante la consulta sobre por qué la televisión de hoy en día no tiene a figuras como Mirtha y Marcelo Tinelli, Susana Giménez respondió con sinceridad: “Yo no quiero estar, ahora me voy a México. Estoy haciendo muchas cosas”.

La famosa conductora hace unos días se refirió al tema de la economía urugaya haciendo referencia a que los gastos que tiene el país oriental son muy caros: “Gasto más acá que en Miami”, dijo la diva.