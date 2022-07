Sufrió bullying por su estatura pero hoy gana 100 mil dólares al mes en OnlyFans mostrándose como “una gigante”

Una joven de 27 años, que comparte contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, gana miles de dólares al mes gracias a su estatura.

Mería Temara es contadora pero debido a la pandemia de coronavirus su trabajo bajó considerablemente y a raíz de esto decidió cambiar de rumbo.

Para su sorpresa, su casi 1.90 de altura se convirtió en una ventaja. Aunque durante su infancia y adolescencia sufrió bullying por ser más alta que el promedio, en la plataforma para adultos encontró miles de fanáticos.

Según informó el diario uruguayo El País, cada mes obtiene alrededor de 100.000 dólares. “Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores”, contó en TikTok.

Todos sus familiares son altos, por lo que es totalmente esperable que ella tenga esa altura. Su padre Mike mide 1,87 como ella y sus hermanos Shane y Troy son jugadores de básquet que miden 2,05 metros.

“Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, dijo en diálogo con The Mirror.