Era maestra, se abrió un OnlyFans y ahora está embarazada de un ex alumno

Una maestra de secundaria se convirtió en modelo de Only Fans y quedó embarazada de uno de sus ex alumnos. Ambos son de Estados Unidos, y según cuenta se encontraron en un club nocturno. El chico tenía 22 años y ella 33.

La profesora de secundaria comenzó a ser modelo en Only Fans, pero nunca pensó que podría encontrarse con uno de sus ex alumnos, tener una cita con él y quedar embarazada. Ella asegura que fue tras haber tenido una cita con él dentro de un club nocturno y que cuando le contó el chico se asustó con la noticia.

De acuerdo con medios locales, la profesora de historia se vio envuelta en una gran polémica hace un año, después de que su ex marido revelara a la escuela estadounidense para la que trabajaba que hacía contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

Si bien eso había quedado en el pasado, ahora vuelve a la polémica debido a que confesó que está embarazada de uno de sus ex alumnos de 22 años. Ella aseguró que no sabía que el chico la conocía “me dijo que era un ex alumno mío e incluso sacó su anuario para probarlo”, comentó. También dijo que de haberlo sabido antes ,no se hubiera ido a su casa con él.

La modelo no volvió a tener contacto con el chico, pero meses después supo que estaba embarazada de él y se lo dijo. “Soy una católica devota, por lo que el aborto no es una opción para mí”, confesó.

La ex profesora contó que cuando le dio la noticia al chico se asustó, pero que él no debía preocuparse ya que ella es financieramente estable y no quería una relación con él. “Si se siente preparado en el futuro, es bienvenido a conocer a su bebé. Tiene muchos buenos años por delante que debería disfrutar”, concluyó la docente según medios locales.

La mujer actualmente tendrá 3 hijos debido a que ya era madre de una nena de 10 años y un varón de 8.