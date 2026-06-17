Empezá a guardar las tapas de botellas: estas 3 formas de reutilizarlas van a transformar tu rutina en casa

Las tapas de plástico de las botellas suelen terminar en la basura apenas se consume el contenido, aunque pueden tener una segunda vida mucho más útil. Con un poco de creatividad y una cantidad suficiente de tapas, es posible transformarlas en objetos decorativos y funcionales para el hogar .

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Una de las opciones más llamativas consiste en crear una pequeña cesta para guardar dulces, chocolates u otros objetos de tamaño reducido.

El proceso comienza pegando tres tapas en línea recta con una pistola de silicona . Después se repite el procedimiento hasta formar varias piezas que servirán como base y paredes de la estructura. La distribución de los colores resulta clave para lograr un diseño atractivo con forma de flor o roseta.

Una vez armadas las distintas secciones, se fijan sobre una plancha de goma Eva y se recorta el material sobrante para darle la forma definitiva. Finalmente, se unen los laterales hasta obtener una cesta resistente y decorativa.

Las tapas también pueden convertirse en originales imanes para decorar la puerta del refrigerador.

Para elaborarlos, se utilizan tapas plásticas y círculos de goma Eva del mismo tamaño. Tras pegarlos sobre la superficie, se coloca un pequeño imán en la parte posterior. Si la tapa tiene demasiada profundidad, puede rellenarse previamente con goma Eva para facilitar la fijación.

La parte más divertida llega al momento de personalizarlos con diseños, dibujos o emoticones según el gusto de cada persona.

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Sellos caseros para decorar papel

Otra alternativa sencilla consiste en fabricar sellos reutilizables para actividades escolares o proyectos de manualidades.

Solo es necesario recortar figuras en goma Eva y adherirlas sobre la parte superior de una tapa. Flechas, estrellas, corazones o cualquier otro diseño pueden servir para crear estampados personalizados.

Para mejorar el acabado, se pueden remarcar los detalles con marcadores. El resultado es una herramienta práctica y económica para decorar hojas, tarjetas o cuadernos.