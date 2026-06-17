17 de junio de 2026 - 18:34

Empezá a guardar las tapas de botellas: estas 3 formas de reutilizarlas van a transformar tu rutina en casa

Además de reducir residuos, estas manualidades permiten aprovechar materiales que normalmente se descartan y contribuir al cuidado del medio ambiente.

tapitas de leche
Por Redacción Por Las Redes

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Reciclaje

Una cesta hecha con tapas recicladas

Una de las opciones más llamativas consiste en crear una pequeña cesta para guardar dulces, chocolates u otros objetos de tamaño reducido.

El proceso comienza pegando tres tapas en línea recta con una pistola de silicona. Después se repite el procedimiento hasta formar varias piezas que servirán como base y paredes de la estructura. La distribución de los colores resulta clave para lograr un diseño atractivo con forma de flor o roseta.

Una vez armadas las distintas secciones, se fijan sobre una plancha de goma Eva y se recorta el material sobrante para darle la forma definitiva. Finalmente, se unen los laterales hasta obtener una cesta resistente y decorativa.

tapitas de leche

Imanes personalizados para la nevera

Las tapas también pueden convertirse en originales imanes para decorar la puerta del refrigerador.

Para elaborarlos, se utilizan tapas plásticas y círculos de goma Eva del mismo tamaño. Tras pegarlos sobre la superficie, se coloca un pequeño imán en la parte posterior. Si la tapa tiene demasiada profundidad, puede rellenarse previamente con goma Eva para facilitar la fijación.

La parte más divertida llega al momento de personalizarlos con diseños, dibujos o emoticones según el gusto de cada persona.

Cómo reciclar las tapas de spray vacíos para decorar tu casa.

Sellos caseros para decorar papel

Otra alternativa sencilla consiste en fabricar sellos reutilizables para actividades escolares o proyectos de manualidades.

Solo es necesario recortar figuras en goma Eva y adherirlas sobre la parte superior de una tapa. Flechas, estrellas, corazones o cualquier otro diseño pueden servir para crear estampados personalizados.

Para mejorar el acabado, se pueden remarcar los detalles con marcadores. El resultado es una herramienta práctica y económica para decorar hojas, tarjetas o cuadernos.

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