17 de junio de 2026 - 19:00

Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, posees un tesoro: la mejor forma de reutilizarlos

Por su forma y resistencia, pueden convertirse en pequeños colgadores caseros para cuadros livianos o medianos.

Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, posees un tesoro la mejor forma de reutilizarlos (1)
Por Andrés Aguilera

Los anillos de las latas de gaseosa parecen una pieza sin valor, pero pueden servir para resolver un problema común del hogar: colgar un cuadro cuando el marco no tiene gancho. Con un tornillo pequeño, una pinza y una revisión previa para evitar bordes filosos, pueden transformarse en un colgador casero resistente y discreto.

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Lo interesante de estos anillos es que, con una mínima intervención, pueden convertirse en piezas funcionales para resolver una necesidad común en cualquier hogar. No requieren herramientas complicadas ni habilidades especiales y el resultado puede sorprender por su resistencia y durabilidad.

Por qué el anillo sirve como colgador

  • Para comenzar es importante que observes si el anillo de la lata está limpio y libre de bordes afilados que puedan lastimar.
  • Tendrás que separarlo de la tapa, y debe quedar derecho. Para eso, deberás hacerlo con una pinza para alinear cualquier parte doblada.
  • Luego, elegí el cuadro para colgarlo en la pared y ubicá el anillo en la parte trasera del marco, preferentemente en el centro, utilizando un tornillo pequeño o clavo que lo atraviese por su lado más ancho.
Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, posees un tesoro la mejor forma de reutilizarlos (2)

Esta simple serie de pasos asegura que el peso del cuadro se distribuya correctamente y evita que se incline una vez colgado. Aunque es una técnica simple, su eficacia está comprobada y hará que no se caiga por su material resistente con los años.

Error común

Un error frecuente es colocar el anillo de la lata fuera del centro del marco o fijarlo con un tornillo demasiado corto. Si queda mal ubicado, el cuadro puede inclinarse al colgarlo; y si el tornillo no tiene buen agarre, el anillo puede soltarse con el peso. Antes de ajustarlo, conviene marcar el centro del marco y revisar que la pieza quede firme.

Cómo fijarlo sin que el cuadro quede torcido

  • El uso de anillos de latas de gaseosa como colgadores es económico, ecológico y práctico. No necesitás herramientas especiales y su resistencia es suficiente para sostener cuadros livianos o medianos.
  • Además, es una gran opción que permite reducir el consumo de ganchos metálicos comerciales y fomenta el reciclaje creativo.
  • Otra ventaja es que se adapta a diferentes tipos de marcos y estilos decorativos. Al ser de aluminio, no se oxidan fácilmente, lo que los hace duraderos.
  • Esta técnica es muy utilizada en proyectos de decoración sostenible y es una buena forma de darle un toque personal a cada cuadro.
Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, posees un tesoro la mejor forma de reutilizarlos (1)

Reciclar anillos de latas para colgar cuadros es una idea simple y útil que combina ahorro, creatividad y respeto por el medio ambiente. Además es una solución eficaz en la que si sos detallista con la estética del hogar, hará que no sea un problema porque no se nota ya que lo ubicarás detrás del cuadro.

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