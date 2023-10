Su hija se burló de una compañera con cáncer y tomó una drástica decisión: la rapó para enseñarle una lección

El problema del bullying entre compañeros de escuela ha alcanzado niveles tan altos en diferentes partes del mundo que muchas instituciones y organizaciones han llevado a cabo diversas campañas para intentar erradicar estos comportamientos, y concientizar sobre las víctimas. En tanto, muchos progenitores deciden tomar en sus propias manos esta problemática y educar a sus hijos.

Luego de que se viralizara un video en el que un hombre castiga a su hija por burlarse de una compañera que padece cáncer, se abrió un debate sobre las formas correctas de enseñar a los más chicos una lección.

Si bien se desconoce cuándo y dónde se tomó el video, lo cierto es que el impacto que tuvo en las redes sociales avivó una discusión sobre las diferentes formas de crianza. En el registro, se puede ver a una menor de edad llorando desconsoladamente mientras su padre le corta el pelo como castigo. La niña, se aclara segundos después, se habría reído de una compañera de escuela con una delicada enfermedad.

“No, ya no quiero”, implora la menor mientras se disculpa. A lo que su padre contesta: “Ya no se puede arrepentir”, mientras continúa la acción. Tanto su respuesta como la drástica decisión que tomó, generó un intenso debate entre los internautas que se cruzaron con el video.

Y es que muchos coincidieron con la descripción del posteo de El Mundo, en el cual explicaron que esta “es la forma de hacerle ‘pagar’ por reírse de una niña con cáncer y ponerla en la piel de la pequeña que está sufriendo la enfermedad”. “Estoy de acuerdo, a veces es doloroso tratar de educar a nuestros hijos. Se les habla, explica y no hacen caso”, consideró una madre.

“Si todos los padres hiciéramos eso no habría tanto bullying”; “Solo así llegamos a ser empáticos con las personas. Que bueno que lo hizo” y “Para ella será un gran aprendizaje”, fueron algunos de los comentarios que respaldaron el “castigo ejemplar” del hombre.

En una línea opuesta, hubo quienes opinaron que esta enseñanza no era la adecuada y que no solo no iba a aprender sobre empatía, sino que puede que el comportamiento por el que fue castigada lo “aprendió en casa”. “Estamos acostumbrados a castigar con tanta severidad y estamos mal”; “Creo que se merece un castigo ejemplar, pero ese no está bien”; “Hasta que no aprendan que los castigos no son una manera de corregir acciones o criar a un niño, no avanzaremos como sociedad, cavernícolas”, escribieron otros internautas.

