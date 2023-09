Video: una mujer almorzaba con su hijo en un parque, apareció un oso y su reacción fue aplaudida

Lo que una familia planificó como una jornada tranquila y de recreación al aire libre en un parque derivó en una escena de pánico, luego de que un oso sorprendiera a una mujer y a su hijo mientras estaban comiendo.

El hecho ocurrió en el parque Chipinque, en el estado mexicano de Nuevo León. Allí un grupo de personas se disponía a almorzar cuando la tranquilidad del momento familiar fue interrumpida por la visita de un oso negro, que se acercó atraído por el olor de la comida.

Debido a la sorpresiva presencia del animal, tanto la mujer como el pequeño no pudieron reaccionar a tiempo y solo atinaron que permanecer inmóviles en el lugar para no despertar respuestas agresivas del ejemplar. Sin embargo, el más perturbado fue el menor por lo que la señora optó por abrazarlo y taparle los ojos para que no entrara en pánico.

La escena retrata a una mujer, tratando de calmar a un niño que sostiene en sus brazos, mientras observa al oso devorar las enchiladas y tacos que tenían en la mesa.

Según lo reportaron distintos sitios mexicanos, el animal tenía una altura de más de un metro y de apariencia delgada. Además se comió todos los alimentos que encontró sobre la mesa, ya que devoró los alimentos que encontró en los tres platos servidos.

La secuencia fue grabada por el tercer integrante de la familia, que registró con su dispositivo cada momento desde que el oso apareció hasta que engulló todo. Luego las imágenes se viralizaron en distintas plataformas y los usuarios destacaron la actitud de la mujer, que quedó inmóvil y sin emitir sonido mientras protegía al pequeño y a la espera de la partida del animal.

En tanto, el ‘camarógrafo’ tampoco intervino más allá de grabar la secuencia para evitar cualquier actitud amenazante del animal.

Seguí leyendo