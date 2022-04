Stefi Roitman decidió confesarse con sus fans tras los rumores de embarazo

El casamiento entre Stefi Roitman y Ricky Montaner fue el más esperada por muchos y luego de tres meses del evento, la pareja se ha visto envuelta en fuertes rumores de embarazo.

Las expectativas de que el hijo de Ricardo Montaner y la modelo sean padres, es cada vez más alta por parte de sus fans, y es por ello que la joven decidió interactuar con sus seguidores y, de esta manera, afrontar los rumores.

Stefi Roitman en Instagram

“Estás embarazada. Es una afirmación, no una pregunta”, le escribieron. “Yo los y las amo tanto... En cada foto o en cada cosa que subo o comparto, una respuesta o un comentario es ‘estás embarazada. Tenés cara de embarazada’. Chicos, ni idea, no estoy embarazada. Y no sé qué es cara de embarazada”, expresó Stefi, un poco molesta por esas versiones.

Pero este no fue el único rumor que se instaló en torno a la influencer, ya que varios internautas creen que el reciente matrimonio no atraviesa su mejor momento: “Ya no sos la misma Stef, se nota en tu carita que no estás bien”, le expresó la usuaria, a lo que Stefi, rápidamente, se encargó de aclarar: “Gracias seguidora, pero estoy igual de bien y de mal que siempre”, reveló Roitman de forma contundente en sus historias de Instagram.

Stefi Roitman y un particular bikini de su marca.

Aseguran que Stefi Roitman no se adapta a vivir en Miami

En sus redes sociales la influencer expresó todo su pesar por tener que despedirse de su familia en Argentina y habló sobre como se siente al estar lejos de ellos, ya que se encuentra viviendo en Miami: “Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado”, aseguró en Twitter.

“Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, acotó la esposa de Ricky Montaner, en la red social donde cosecha más de 75 mil seguidores.

Tras las repercusiones de estos mensajes y ante la preocupación de sus seguidores quienes especulaban que Roitman no se siente cómoda en el lujo de Miami, la joven salió a aclarar que todo se encuentra bien: “Se hacen cada pelo. Me voy a pone a escribir mientras se cocina lo nuevo. ¿Escribo receta de lo próximo próximo?”, finalizó.