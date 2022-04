Fernando Burlando realizó una contundente advertencia a Barby Franco: “Si me tocás un traje, te denuncio”

Hace unos días Barby Franco utilizó sus redes sociales para contarle a sus más de 1 millón de seguidores una inesperada iniciativa que consiste en sortear toda la ropa que ya no utiliza más.

Al obtener la aprobación de sus fans y conseguir que este emprendimiento avance, su pareja, el abogado Fenando Burlando, reveló que la modelo planea también regalar sus prendas.

“Por favor, no deje que la chica Barby le venda la ropa. No lo permite, profesor, porque usted tiene una colección mundial y la chica está sorteando todo”, le comentó Rodrigo Lussich al letrado en plena entrevista con el programa de El Trece “Socios del espectáculo”.

“Es cierto. Ella no mide, no se da cuenta cuál es el traje que más quiere o el que menos le gusta. Ella toma y larga. Hay trajes y lapiceras que tienen ese poder”, contó acerca de la ropa a la que le tiene un cariño especial y de la que no planea desprenderse.

Barby Franco y Fernando Burlando de vacaciones.

“Barby dice que es una movida de Instagram. ¡No señor! Hay cosas que tienen años, que han pasado por los tribunales…”, observó Lussich con tono de humor, brindándole el pie perfecto para que Burlando se explaye y confesara la contundente advertencia que le realizó a su novia: “Es cierto que lo hace. Toma sin atenerse a las consecuencias. Le dije: ‘Barby, la próxima vez que me tocás un traje, te denuncio’”.

¡Van a terminar en la Justicia!”, ironizó Mariana Brey, mientras que Rodrigo se encargó de cerrar este divertido momento: “Mirá lo que es ese vestidor. Doctor, ¡no permita que eso pase!”.