Soledad Pastorutti y unas vacaciones familiares soñadas: Italia, París, arte y glamour

Soleda Pastorutti la rompió con su actuación en Israel y aprovechando que estaba con su familia, cerquita de Europa, decidió hacer paradas técnicas para disfrutar de unas vacaciones junto a su esposo Jeremías y sus dos hijas: Antonia y Regina.

La cuenta de Instagram de la cantante se convirtieron en un álbum de fotografías soñadas, maravillosas, cargadas de arte, glamour y mucho antepasado ya que La Sole visitó la tierra de su bisabuela. La protagonista de su canción “la Gringa”, en la que cuenta toda la historia de la llegada de la mujer a la Argentina.

Roma y Venecia fueron dos puntos turísticos obligados que visitaron y que mostraron en las redes. “Un emocionante viaje en familia a la tierra de mis antepasados… cada vez que la visito me emociona… me sorprende… me enamora cada vez...”, escribió como epígrafe la artista nacida en Arequito.

Las vacaciones familiares de Soledad Pastorutti en Italia y Francia

“Mi bisabuela vino de Italia, un pie descalzo y otro en sandalia… la nonna Laura!!! (La Gringa)”, sumó la música que sale en la filmación tirando monedas en una fuente.

Soledad Pastorutti y sus vacaciones familiares en París

Otra de las paradas técnicas del viaje de La Sole y su familia fue París, la capital francesa elegante que todos sueñan con conocer. Además de caminar por sitios emblemáticos de la ciudad, la cantante posó divertida y se sacó varias fotos.

Lo hizo adelante de la Torre Eiffel, uno de los símbolos del romanticismo parisino, testigo de la declaración de amor de miles de parejas que escogen este rincón del mundo para proponer casamiento.

Y también en el Arco de Triunfo, uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente, el arco más célebre del mundo. Además posó con una boina característica de Francia.