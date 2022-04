Jimena Barón volvió a referirse a lo triste que está con fotos en las que sale “china de tanto llorar”

Jimena Barón volvió a abrir su corazón en Instagram para que sus seguidores la conocieran un poquito mejor. Después de sus increíbles vacaciones en México con su novio Matías Palleiro, volvió a su departamento y la inundó la tristeza. No sabe muy bien el motivo de su estado de ánimo pero no se lo oculta a sus fans.

La actriz y cantante reveló que está llevando días difíciles y muy emotivos, que está llorando todo el tiempo y que prefiere gritarle su verdad a la gente antes de “falsear” felicidad en las redes sociales. Días atrás se fotografió frente al espejo con ropa interior y captó la atención de todos pero en el epígrafe compartió una reflexión profunda y muy personal.

Y ahora decidió “filosofar” nuevamente en el mundo virtual para ver si así le cambia las energías a este 2022 que, asegura, no comenzó de la mejor manera. Compartió varias fotos y videos donde se la ve “china de tanto llorar” pero también feliz y agradecida por tener a su familia unida.

“Muchos abrazos con ojos cerrados. Yo china de tanto llorar, esperando con ansias arrancar una gran semana mañana lunes y que la luna deje de estar en poronga o piscis o en el planeta que sea que hace que esté tan sensible”, escribió primero Jimena.

Jimena Barón desea que se vaya la tristeza que la invade

A lo que le sumó su divertida experiencia de celebrar Navidad el domingo que supuestamente debía festejar las Pascuas. “Hoy coincidimos con mi familia que no estamos muy contentos con lo que va del año y decidimos festejar Navidad de nuevo en vez de pascuas. El domingo que viene vamos a festejar año nuevo”.

“Mi familia no es perfecta y les he reprochado bastantes cosas pero hoy me parece la mejor del mundo y no cambiaría absolutamente nada. Rezamos y agradecimos con algunas tentadas obvio pues nunca lo habíamos hecho”, escribió para contar lo que mostraban sus postales.

“A mamá casi le chorean su huevo pero se aferró con todo su ser. Intentamos con Momo las piruetas que hacíamos cuando era mas chiquito y aún nos salen, nos dio felicidad. Torino aún no respeta el tema del baño pero es el mejor integrante de la familia que no sabíamos que faltaba”, cerró.

Torino, el gato de Jimena Barón que ya es protagonista de las redes sociales

Durante la cuarentena, Jimena Barón decidió sumar un nuevo integrante a su familia y a su departamento: Torino, un gatito blanco y naranja que adoptó y que la hace muy feliz. Y a su hijo Momo también.

Jimena Barón está triste y decidió compartirse al natural en las redes sociales

La mascota los sigue a sol y sombra, es un protagonista más de las historias y publicaciones que hace la actriz en las redes sociales. Aparece por la ventana mientras el niño se baña, le tapa la cámara del celular cuando Jimena hace yoga, se mete a la cama cuando se apagan todas las luces de la casa...

“Tenemos un gato muy intenso, que rompe los quinotos a la noche. Cuando queremos dormir empieza miau, miau”, dijo Morrison, el niño que nació del amor que hubo entre Barón y Daniel Osvaldo. Pero su madre aclaró en la historia compartida: “No, se porta perfecto durante el día. Cuando nos acostamos llora y durante el día es felicidad”.