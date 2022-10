Se filtró un video inédito de Wanda Nara y L-Gante juntos en un boliche

Tras el video Tamara Báez llorando en redes sociales y acusando a L-Gante de quitarle pertenencias suyas, se filtró un video del cantante de cumbia con Wanda Nara en un boliche.

Estefi Berardi y Pampito mostraron en ‘Mañanísima’ imágenes de la expareja de Mauro Icardi en un reconocido boliche porteño, bailando con Karina La Princesita y Kennys Palacios.

A lo que se sumó minutos después L-Gante. “Primero fueron a África, después la siguieron en Póker. Ahí se la ve a Wanda”, dijo la panelista.

Entonces, Carmen Barbieri agregó: “Yo creo que Wanda la está pasando genial. ¿Sabés cuánto hace que quiere venir a la Argentina, ir de boliche en boliche con amigos? La está pasando bien”.

“Estuvieron en el VIP de África. L-Gante llegó más tarde”, explicó Pampito.

L-Gante, junto a Wanda Nara.

Wanda Nara respondió a las acusaciones de Tamara Báez

Wanda Nara le contestó a Tamara Báez, luego de que la exnovia de L-Gante acusara a la empresaria de estar con su ex y de ambos quitarles pertenencias.

En Intrusos, Maite Peñoñori hizo escuchar un audio que le mandó Wanda en respuesta a las acusaciones de Tamara.

“No sé cómo se les puede ocurrir una cosas así. Evidentemente, al que se le ocurra, es porque está en su ser hacer cosas así”, empezó diciendo.

“Lo único que te puedo decir es que ayer grabé hasta muy tarde. Me la crucé a Lizy en la grabación, que es alguien que lo puede confirmar”, expresó.

“Te pasé fotos del lugar en el que estuve, con el horario en el que estuve, que fue un centro de estética, está lejos de la localidad que están nombrando”, continuó.

Pero, admitió conocer la casa de Tamara porque estuvo allí “en varias oportunidades”. “Está muy lejos de mí hacer una cosa así. No está bueno que me involucren. Tendré que tomar cartas en el asunto”.

Por otro lado, la empresaria escribió, en sus stories, en un tono más serio: “Me parece tan grave con la impunidad que aseguran tantas mentiras. En fin”.

Los videos de Tamara Báez llorando y denunciando que le robaron sus pertenencias

“Se llevaron el auto, la moto. Se llevaron mis zapatillas, qué onda, qué onda, qué onda... hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre”, se indignó Tamara Báez en un video.

En el tercer video, a la joven se la ve llorando. “No me importa que me vean así. Pero tengo mucha bronca, tengo mucha bronca. Y están siendo súper, súper injustos conmigo”, lanzó.

“La vengo pasando mal hace mucho tiempo. Y ahora que me sigan haciendo pasar por esto, no da, no da. Yo tengo que estar bien por mi hija. Y estoy sola, me siento sola”, se lamentó Tamara.

Y habló sobre L-Gante, sin nombrarlo. “Y no entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra persona, hacé tu vida, no me rompas las bolas. ¿Qué venis a entrar acá a llevarte lo mío?”.

Luego, su abogado Juan Pablo Merlo expresó que quienes habían ingresado en la propiedad fueron el cantante y la mediática.

“Ayer, en el registro de entradas del country donde vive Tamara, L-Gante y Wanda Nara ingresaron al lugar. Hay que ver por las cámaras si ingresaron los dos al domicilio, pero si estuvieron retirando el vehículo”, dijo el abogado.

L-Gante y Tamara Báez

“Estamos viendo todo lo que falta porque vamos a ir a hacer la denuncia. Wanda Nara está en el registro de entradas junto a Valenzuela. Entraron acá”, explicó al abogado.